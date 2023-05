Belarra termina de retratar a Podemos: no ocultan que son lo mismo que los okupas

Unidas Podemos y los okupas… son lo mismo.

Mientras los españoles luchan por acabar con la lacra de quienes usurpan ilegalmente la propiedad privada, Ione Belarra plantea una reforma legal para castigar a los miembros de la empresa Desokupa con hasta cuatro años de cárcel.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales apuesta por cambiar el Código Penal con el objetivo de perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, «hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad».

La iniciativa, que se registrará mañana en la Cámara, la ha presentado Belarra durante un acto de campaña en Alicante en apoyo de los candidatos de Unidas Podemos a la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, y a la Alcaldía de la ciudad, Manolo Copé.

«Vamos a registrar una ley para perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables», insistió.

Podemos desvela que la iniciativa modificará los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal para introducir como castigo una multa de seis a 12 meses y prisión de uno a cuatro años a «quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines».

Daniel Esteve, fundador de Desokupa, es un tipo tremendamente mediático, con un grupo muy fiel de seguidores que apoyan la causa de su lucha contra la okupación ilegal de inmuebles. A través de sus redes sociales, responde a la podemita este 17 de mayo de 2023:

«Buenos días, amigos. Les digo de corazón que nunca me he sentido tan querido, tan arropado, tan apoyado desde que salió ayer esta aberración de que nos quieren ilegalizar con un decreto ley. Solo os digo una cosa: lo vamos a luchar como si nos fuera la vida en ello. Por nosotros y, sobre todo, por vosotros».

«Ahora bien, no hay nada seguro. Este país es una mierda y lo sabemos todos. Os puedo adelantar una cosa, de una forma u otra, seguiremos ayudando a los españoles. Pero te digo una cosa «Si a mi me cierran la empresa va a ser mucho peor. ¿Sabéis porqué? , porque la política no me gusta, odio la política. Nunca entraría en política»

«Ahora no me cerréis la empresa porque me sobran cojones para entrar en política y llegar al Ministerio del Interior. Así que cuidadito, ¡Desokupa no se toca!. Y si no, igual me veis por el Congreso dando collejas. Desokupa manda. Os quiero. Siempre fuertes».