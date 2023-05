Ione Belarra vive una pesadilla: Del boicot de su mitin al rapapolvo en ‘El Programa de Ana Rosa’ en solo 24 horas

Ione Belarra está viviendo una verdadera pesadilla.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos se encontraba en un mitin en Sevilla cuando dos mujeres jóvenes se han alzado y han criticado la ley trans, porque consideran que va contra las mujeres.

Lejos de escuchar a las voces críticas con su ideología y sus leyes, Belarra optó por una respuesta hostil y la expulsión de ambas mujeres por parte de un vigilante de seguridad.

Mientras la líder de Podemos daba su dicurso, una de las asistentes gritó: «¿Qué es ser madre y ser mujer?», para remarcar que las trans a su entender no lo son.

Belarra ha recordado que ella tiene dos hijos. Y la joven entonces ha vuelto a insistir: «No me está respondiendo: ¿qué es una madre?». Pero la ministra no ha entrado en ello y ha replicado a la chica que respondiera ella misma a la pregunta. «Las madres son las mujeres, las hembras humanas adultas», ha sido la respuesta contundente de la joven, con la que Belarra no ha estado nada de acuerdo. La ministra se ha mantenido en su criterio, y ha indicado con rotundidad que «el feminismo no es transfobia».

El vigilante de seguridad del mitin, equipado con pinganillo, no ha dudado a echar a la joven que había hablado a la ministra. Ha sido expulsada mientras hacía el signo feminista con las manos, y el vigilante la empujaba hacia la salida.

Nuevo varapalo

En menos de 24 horas, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos volvió a estar en el epicentro de la polémica cuando Isabel San Sebastián le sacudió desde ‘El Programa de Ana Rosa’ por salir con una camiseta con el rostro del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

La periodista y escritora tildó de “muy grave” que Belarra mostrase la cara “de un ciudadano completamente honrado y que ha sido exculpado de cualquier sospecha por los tribunales españoles y europeos”.

En este sentido, se mostró indignada con que “esta individua ande por ahí mostrando su cara [la del hermano de Ayuso]… a mí es que me parece delictivo”.

Aunque los tertulianos de izquierda buscaron echarle un cable a la líder de Podemos, San Sebastián fue tajante al recordar que los negocios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se realizaron desde “el sector privado” y que la justicia no encontró ningún delito en los mismos.

En este sentido, recalcó que fue una “vergüenza” que usara dicha prenda en el marco de la campaña electoral. Aunque matizó que no se trata de “un hecho delictivo”, sí lo tildó de “indecente” y afeó que se hable de “mordidas” cuando no han existido. “Un decoro”, sentenció.

Las duras palabras de la periodista hicieron que Pablo Fernández tuviera que salir en defensa de su líder.

“Esta es la tónica general del programa de Ana Rosa. Isabel San Sebastián insultando a Ione Belarra por llevar una camiseta con la cara de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de Ayuso, denunciando sus mordidas en plena pandemia mientras los madrileños morían por miles. Vergüenza”.