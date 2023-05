El fraude del voto por correo en Melilla hace temer lo peor, porque son capaces de cualquier cosa

Melilla encendió todas las alarmas.

Al menos seis personas han sido detenidas en Melilla este martes 23 de mayo por la red de fraude electoral a través del voto por correo, que unidas a las tres de este lunes 22 de mayo ya son nueve.

Entre esos detenidos está Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de Coalición por Melilla que actualmente es consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno de Melilla.

Los juzgados de Melilla llevan varios días investigando bajo secreto de sumario una supuesta red de compra del voto por correo en la ciudad autónoma. Según fuentes de la investigación se han hallado indicios de la participación de entre 30 a 50 personas en una “estructura mafiosa” que, a través de la compra de cada voto “a cambio de 100 euros” pero también utilizando la “coacción y la intimidación”, pretende amañar las próximas elecciones autonómicas en Melilla.

La investigación se inició cuando el número de solicitudes de voto por correo superó en más de nueve veces la media nacional, afectando a cerca del 18% del total del censo electoral de la ciudad autónoma, lo que levantó las sospechas policiales. La trama incluye robos a los carteros, palizas a quienes se niegan a participar.

El escándalo también salpica al PSOE, Más País y Yolanda Díaz. Una situación que hace dudar sobre si la izquierda y la extrema izquierda también estarían buscando alterar los resultados electorales en otras regiones de España o en las próximas elecciones generales.

El partido musulmán del PSOE

Coalición por Melilla surgió en 1995 como una escisión del PSOE melillense. En ese año, los dirigentes musulmanes del PSOE local, el cual concentraba la mayor parte del voto musulmán de la ciudad decidieron dejar el partido y crear una nueva formación. Se presentaron a las elecciones autonómicas de 1995, las primeras tras la conversión de Ceuta y Melilla en ciudades autónomas, logrando el tercer puesto con cinco diputados (tras el PP, con 14, y el PSOE, con cinco).

En octubre de 2022, la formación de incorporó a la denominada Red de Aliados de Más País, el partido de Íñigo Errejón, y en abril de este año fue uno de los partidos asistentes a la proclamación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar en las elecciones generales a celebrar en 2023​, integración fruto del denominado Acuerdo del Turia que incluía a partidos como Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía Ceuta, MÉS per Illes Balears (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Ara Eivissa y Ara Formentera), Verdes Equo, Proyecto Drago y Adelante Andalucía.

Dicho escenario político y electoral hace recordar, con preocupación, el famoso refrán de ‘dime con quién andas y te diré quién eres…”

Sobre este y otros asuntos debatirán este 22 de mayo de 2023 Teresa Gómez y Fran Simón en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.