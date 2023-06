Sublime troleo a la número 3 de Irene Montero por jactarse de tener más privilegios fuera de la política

Dicen que cuando el río suena es que agua lleva.

Este mismo aserto se le puede aplicar sin ningún género de dudas a esos políticos que, a sabiendas de que les quedan dos telediarios en sus cargos, hacen repentina ostentación de una ocupación fuera de las esferas del poder y además presumiendo de que ganan mucho más que como servidores de lo público elegidos por el pueblo.

Ese es el caso de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que le empieza a ver las orejas al lobo ante lo que es una posibilidad más que real, que el socialcomunismo tenga que despedirse de las comodidades de las poltronas y los despachos de muebles de caoba tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Por esa razón la número 3 de Irene Montero y uno de los cargos relevantes en el Ministerio de Igualdad se despachó con este mensaje que es un claro síntoma de que se ven más fuera que dentro después de ese 23-J:

Sonrío ante los mensajes de “se te acaba el chollo, te vas al paro” etc. Yo gano más como magistrada que en el gobierno. 18 moscosos, 4 canosos, 30 días de vacaciones más 15 en navidad, total 67, un aumento de sueldo a la carrera judicial esperándome. 🤷🏼‍♀️ ¿No pueden entenderlo?😊 pic.twitter.com/DyTwv29Yr5

Sin embargo, pocos se tragaron los argumentos de Rosell y la contestaron en redes sociales con datos en la mano:

– 18 moscosos son 6 permisos de 3 días. No se pueden pedir sueltos.

– 30 días de vacaciones no. Son 22 hábiles (+ tus 4 canosos: 26).

-15 en Navidad tururú. Son inhábiles a efectos procesales, no vacaciones.

Tendrás que trabajar más de lo que afirmas y por menos 💴 que ahora. pic.twitter.com/R0FFRK197N

— LadyCrocs (@ladycrocs) June 13, 2023