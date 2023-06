¡Sánchez no miente! Cambia de posición política

Pedro Sánchez es el ‘maestro de las excusas’.

En su entrevista con Carlos Alsina en ‘Más de Uno’, el presidente del Gobierno tuvo que sacarse de la manga una excusa para justificar el largo historial de mentiras y engaños que lanzó desde su llegada a La Moncloa.

Aunque el líder del PSOE aseguró que era una persona de palabra y fiable, el periodista de Onda Cero le resumió solo algunas de sus principales mentiras y contradicciones de los últimos años.

Una situación que incómodo a Sánchez y le obligó a atrincherarse: “He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como el tema catalán, sin duda alguna, lo he tenido».

«He tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas y muy complejas», añadió el presidente del Gobierno, quien admitió que hay personas «que se pueden estar pensando o no en votar al PSOE por los indultos que hice a los líderes independentistas».

«Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron, y muchos votantes del PSOE y muchos españoles no lo comprendieron. Pedí ese voto de confianza y creo que la situación no es la que era en 2015, 2017 y 2019», siguió reconociendo.

Si bien admitió su falta de palabra y de cumplir con sus promesas, Sánchez buscó justificarse: “lo hice porque la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones».

«Cambié de opinión y lo hice porque, en un tema tan importante para España, en un territorio fundamental para el país como es Cataluña, cuando yo salía de España me preguntaban constantemente por la situación en Cataluña y hoy no lo hacen», recalcó en un intento de convencer a un Alsina que le observaba con una sonrisa incrédula.

El periodista no dudó en salir del tema catalán para ponerle cara a cara con otra de sus grandes contradicciones: los pactos con EH Bildu.

Preguntado por su frase diciendo que no gobernaría con Bildu, el jefe del Ejecutivo ha negado la mayor, afirmando que no hay ministros de la formación abertzale en el Gobierno y que los acuerdos con este partido se circunscriben a «pactos puntuales». Una excusa que no convence a nadie y que demuestra que Sánchez está dispuesto a aceptar los votos de EH Bildu para aferrarse a Moncloa.

