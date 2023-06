La AEGC, a la conquista de derechos básicos que tiene toda la sociedad.

La historia del trato dado a los recursos humanos de la Guardia Civil, es clara, persecución y eliminación de los derechos humanos, sociales y básicos de cualquier persona y de cualquier trabajador o funcionario. No hablamos de teorías o de opiniones, sino, con pruebas contundentes, cualquier mínimo derecho que la sociedad tiene y tienen consolidado a la institución llega después de años y de luchas en los tribunales. Lo trágico es que no pasa nada esta forma de proceder dolosa no tiene consecuencias ni para los afectados ni para los autores que consuman actos de tipo doloso y gravísimos.

El caso es como todos, llega a los tribunales y los mandos responsables, se quedan tan anchos, sin que la DGGC abra expedientes y tome medidas disciplinarias o penales por abuso de poder en derechos fundamentales. Este caso que reflejamos es uno más de los muchos que penden en la justicia, perjudicando a la misma y sobre todo gastando los impuestos de los ciudadanos de manera dolosa y que debe estar al amparo de la justicia y de la propia fiscalía, interviniendo y poniendo coto al abuso de poder que afecta a los derechos sociales, laborales y humanos. Mientras se siga así, no nos lamentemos de los suicidios que ocurren en nuestra querida benemérita. Busquen responsables y apliquen medidas penales para sancionar a los que siguen en sus puestos sin que pase nada.

La AEGC, –Asociación Española de Guardias Civiles-, logra otro éxito, pero hay que poner fin a los abusos de poder y eso toca a los gobiernos indignos que ven para otro lado, y gritan cuando pasa esto en otros sectores de la sociedad.

La realidad sin interpretación. La Guardia Civil tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un agente por no reconocerle su derecho al permiso por adopción El caso lo ha llevado la AEGC y el agente ha estado asistido por el abogado Joaquín Carlos Serranos Serranos. Como consecuencia de esta conculcación de su derecho a disfrutar del permiso de adopción y dado el tiempo transcurrido -dos años desde la adopción-, resulta materialmente imposible el agente pueda disfrutar de esas 16 semanas de permiso de manera inmediatamente posterior a la adopción, por lo que el magistrado le reconoce su derecho a ser indemnizado en un día de haberes por cada día de permiso o adopción no disfrutado. Es decir, 112 días de haberes, que es el equivalente a las 16 semanas totales de permiso…

Para terminar Ya, es vejatorio, indignante y delictual que esto suceda en la España actual, es un camino que no termina de normalizar en los derechos constitucionales a nuestra institución, hay que ver atrás y tomar medidas, especialmente con una comisión de la verdad y con la readmisión de los guardias civiles expulsados por pedir los derechos constitucionales que como ciudadanos les corresponde, depurar responsabilidades históricas y poner en su sitio a los que mandan más y ordenan peor. La sociedad no puede permitirse un estado dentro de otro estado.