Colosal repaso de Ágatha Ruiz de la Prada a Irene Montero: “Está ahí por su marido… me cae fatal”

Ágatha Ruiz de la Prada le metió un colosal repaso a Irene Montero.

Durante su entrevista con el diario ‘The Objective’, la reconocida diseñadora de moda no dudó en reprochar la falta de coherencia de la ministra de Igualdad. Además, la sacudió por su afán de prohibir a los españoles o de solo estar en el Gobierno gracias a su pareja, Pablo Iglesias.

“Irene Montero está ahí porque su marido era político. Es que no sé cómo no le da vergüenza. Es que a mí eso me da muchísima vergüenza”, indicó Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, puntualizó que es una crítica que hace indiferentemente del sector político de la persona: “Habló muy mal, por ejemplo, de Ana Botella en eso. Es como si yo ahora me fuera a dirigir un periódico. Es que sería una cosa de décima categoría”.

También aprovechó para sacudir a Montero por su afán de prohibir y señalar a quienes no piensan como ella.

“O sea, no, yo tengo mi trabajo, la gente tiene su trabajo y entonces es estar mandando y prohibiendo todo el día porque seas ‘la mujer de’, me parece horrible”.

Además de recordar los pocos méritos de la ministra de Igualdad para formar parte del Gobierno, también destacó su falta de coherencia con su discurso político: “Luego tú eres de izquierdas, pero enseguida te compras un chalet con piscina. No sé, no sé… Y que todo el mundo te cuide, los niños y todo eso. Es que es muy pesado, la verdad”.

De ahí que fue tajante: “Irene Montero me cae fatal, la verdad. No lo he dicho nunca. Aprovecho esta entrevista para hacerlo”.

Van a lincharla por decir la verdad.pic.twitter.com/ooMiYUGPiQ — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 26, 2023

La “putada” de Sánchez

Ruiz de la Prada también mostró su malestar hacia Pedro Sánchez por la “putada” de convocar a las elecciones generales en pleno verano.

“Voy a venir a votar, pero la verdad que encuentro que Pedro Sánchez nos ha hecho una putada con esto. A mí personalmente me ha hecho una putada enorme. Nunca me ha tocado a mí ser de una mesa, pero creo que iba a hacer 45 grados en los colegios electorales. Yo no sé por qué ha hecho eso. Porque si lo hubiera hecho el 8 de septiembre, estaríamos todos encantados”.

De ahí que aprovechó para admitir que “como estoy muy enfadada con Pedro Sánchez, a él no le voy a votar”.