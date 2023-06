La nueva polémica de Irene Montero: acusan de homofobia a la protagonista de la campaña del Orgullo

El Ministerio de Igualdad que preside en funciones Irene Montero ha lanzado en los días del Orgullo LGTBI un vídeo institucional. En el recoge el relato de una anciana en el que relata a la foto de hombre la historia de su nieta que junto a su chica van a tener un bebé y reflexionaba sobre la evolución del colectivo LGTB en España en las últimas décadas. La sorpresa final del vídeo es que la persona con la que habla la mujer no es su difunto esposo como podría esperarse, sino su hermano fallecido que también era homosexual. «Lo feliz que habrías sido con tu Vicente en esta España», reflexiona la mujer y añade «porque España ahora sí es diferente». El lema de este año de Igualdad es «Spain is (orgullosamente) different», en parodia del slogan de Manuel Fraga cuando en los años del franquismo cuando ejercía como Ministro de Información y Turismo y promocionaba España en el extranjero con la frase «Spain is different».

El periodista Asier Montaño ha puesto el foco sobre la elección de la protagonista del spot. «Esta señora (qué es actriz) es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: “¿Usted es maricón, verdad? Porque no es un hombre”. Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa», asegura Montaño en un tweet que ha alcanzado ya más de 3.300 retweets y casi 20.000 me gusta.

Esta señora (qué es actriz) es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: “¿Usted es MARICÓN, verdad? Porque no es un hombre”. Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa. https://t.co/hexOn4xBXa — Asier Montaño (@asier_montano) June 25, 2023

«No he puesto esto para manchar el trabajazo del Ministerio de Igualdad que es fundamental y necesario. He compartido mi vivencia. Estoy sorprendido por ver a alguien haciendo ese papel cuando no sabía convivir con LGTBIQ+. No quiero que acoséis a la señora ni mucho menos», añadía el joven para evitar la polémica de tipo político por su comentario.

A pesar de la salvedad que hacía muchos le acusaban de criticar la labor del Ministerio de Igualdad. Nuevamente, Montaño aclaró que «no hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, bendito ministerio. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado».

Varios usurarios en redes pusieron en duda el testimonio del joven y él aportó pruebas. En concreto un vídeo en el que se mostraban los insultos homófobos anteriormente referidos por él en su primer tweet. Así se explicaba el joven con la publicación de dicho clip:

«Tras hablar con una abogada y para todos aquellos que me están acusando de difamar e inventar. Este es uno de los vídeos. Basta ya de dudar siempre de la víctima. Soy parte del colectivo y solo quiero que nos respeten y dejen vivir. ¡BASTA YA!»

(1) LAS PRUEBAS:

Tras hablar con una abogada y para todos aquellos que me están acusando de difamar e inventar. Este es UNO de los vídeos.

Basta ya de dudar siempre de la víctima. Soy parte del colectivo y solo quiero que nos respeten y dejen vivir. ¡BASTA YA! pic.twitter.com/D89uGxG4aH — Asier Montaño (@asier_montano) June 26, 2023

La actriz

La intérprete protagonista del spot y de la polémica es Silvia Casanova. Actualmente, la actriz de 90 años de edad interpreta a doña Emilia en la serie de Telecinco El Pueblo. La artista tiene una larga carrera sobre las tablas. En el cine es especialmente recordada por su intervención en El milagro de P. Tinto.