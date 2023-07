El luchador Conor McGregor deja KO a la socialista Teresa Ribera por su “ridículo” ecologista: “¡Cállate!”

El luchador Conor McGregor dejó KO a la socialista Teresa Ribera.

El deportista irlandés sacudió a la vicepresidenta tercera del Gobierno por las polémicas imágenes de Teresa Ribera llegando a Cumbre Europea de ministros de Medio Ambiente y Energía montada en una bicicleta eléctrica, pero escoltada por dos vehículos oficiales desde los que les tomaban fotografías.

Si bien le llovieron las críticas dentro de España, resultó sorprendente que Conor McGregor se sumó en la discusión en redes con un polémico tuit al respecto.

«Continúa el ridículo. ¡Es suficiente! Camine, háblelo, vívalo, respírelo. ¡O cállate!», escribió el luchador en un mensaje acompañado del vídeo de la ministra llegando al Consejo celebrado en Valladolid.

Más que por polémico, la reacción de McGregor ha sorprendido a sus seguidores al opinar sobre un tema que ha ido mucho más lejos de la actualidad de nuestro país.

El del luchador es tan solo uno de los numerosos ataques recibidos por la ministra, acusada de tratar de lanzar una estrategia política enmarcada en plena campaña electoral española, señalada además por la hipocresía de defender una alternativa menos contaminante mientras es custodiada por dos vehículos oficiales.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2023