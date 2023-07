El impactante hilo tuitero de Antonio Naranjo denunciando el caos en Correos con el voto postal

No les vale, a estas alturas de la película, que a los solicitantes del voto por correo les digan lo que cantaban los componentes de Siniestro Total, esa letra de «ante todo mucha calma».

Solo faltan 8 días para que se cierre el plazo de admisión del sufragio por vía postal y son cerca de un millón y medio de españoles los que aún no tienen la documentación para poder ejercer su derecho en las oficinas de Correos.

Y eso que el plazo para solicitar esa fórmula, la de poder ejercer el voto por correo, se abrió el 30 de mayo de 2023, horas después de que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio de 2023 tras el varapalo en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

Ya en ese momento las oficinas de toda España comenzaron a saturarse ante la posibilidad, nada desdeñable, de que ese 23-J más de medio país estuviese disfrutando de su período vacacional.

Pero la previsión ciudadana, sin embargo, no ha ido acompañada por la celeridad ni la habilitación de medios por parte de Correos.

Y es que estando al frente de la empresa Juan Manuel Serrano, el amigo del presidente del Gobierno, hay más que fundadas sospechas de que no interesa, precisamente, mostrarse ágil a la hora de que la documentación llegue hasta los interesados.

De hecho esta convocatoria electoral es, con diferencia, en la que más se ha solicitado el voto por correo, superando holgadamente los dos millones de peticiones.

El periodista Antonio Naranjo, en un más que ilustrativo hilo de Twitter, pone negro sobre blanco el disparate instalado en Correos:

– Los sindicatos de Correos lo dicen: están desbordados, no se ha incorporado al personal necesario y van muy justos para atender el alud de solicitudes de voto por correo. Eso es lo que @NunezFeijoo ha dicho: que por favor trabajen para que nadie se quede sin votar.

– No ayuda nada que el presidente de Correos sea amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, su antiguo jefe de Gabinete en el PSOE, responsable de que la empresa pierda más dinero que nunca. Esto debería aumentar las explicaciones, pero las ha reducido.

– Hay que confiar en el sistema y en sus trabajadores. Pero a la vez, despejar las dudas y no negar los desajustes: mucha gente está intranquila porque no llega la documentación; los sindicatos se quejan y las fechas se echan encima. Poner a un amigo del PSOE al frente no ayuda.

— Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 12, 2023