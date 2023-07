Este 23-J todo a votar

Este 23-J toda España tiene una cita: Salir masivamente a votar.

El Gobierno de Pedro Sánchez demostró durante los últimos cuatro años la capacidad del líder del PSOE para mentir [o “cambiar de opinión” como lo llama él] constantemente. No en vano, pasó del no poder dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno a convertirle en su vicepresidente segundo y hasta infiltrarle en el CNI. Una aventura que llegó a su fin cuando el exlíder de Podemos cavó su tumba política al competir con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del 28-M.

El presidente del Gobierno también faltó a la verdad con sus pactos con los separatistas, a quienes convirtió en piedra angular de su gobierno y ‘pagó el peaje’ a través del indulto a los golpistas catalanes que pisotearon la Constitución. No en vano, el propio Carles Puigdemont desveló que Moncloa tenía ya un indulto esperándole en el supuesto de que se entregase a la Justicia.

Como si fuera poco, también metió las zarpas en el Código Penal para reformar, a favor de los independentistas catalanes, los delitos de malversación y sedición. Una medida que justificaron desde Moncloa con la equiparación de las leyes europeas, pero que quedó demostrado que era solo un bulo más lanzado desde el propio Gobierno para aferrarse al poder a cualquier precio.

Tampoco se olvida cómo Sánchez pasó del “nunca pactaré con Bildu” o convertirles en otro de sus aliados fundamentales para permanecer en el poder y sacar adelante no solo los Presupuestos Generales del Estado, sino también polémicas normativas como la Ley de Vivienda. ¿El precio? El acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco, pero con la cara dura de indignarse cuando los españoles no le perdonan y le gritan el demoledor: ¡Que te vote Txapote!

La mentira se convirtió en la política de Estado. Está presente en los datos manipulados del paro [que corrigen desde la Unión Europea], en las excusas para evitar la entrada en prisión de José Antonio Griñán [condenado por el vergonzoso caso de los ERE de Andalucía], por el manejo opaco de los Fondos Europeos, las falsas promesas de que no habría violadores beneficiados por la Ley del ‘solo sí es sí’ o incluso cuando se subía al Falcon para participar en eventos personales o del partido [eso sí, disfrazándolos con las visitas a empresas u otros eventos].

La prensa jugó un papel fundamental en desvelar las mentiras del Gobierno PSOE-Podemos. De ahí la campaña de acoso constante contra los medios de comunicación que no le bailan el agua a Pedro Sánchez. Fue el propio PSOE quien propuso lanzar un ‘comité anti-bulos’ para controlar a los periodistas [sí, el mismo PSOE que no cesa de mentir desde su llegada al poder]. Un relevo que tomó Sumar cuando agregó a su programa de Gobierno la expulsión de la “carrera periodística” a los profesionales que, según ellos, no dijeran la verdad.

Sánchez y sus aliados dieron pasos acelerados para convertirse en un gobierno del tilde autoritario. De esos que solo pueden acabar de una sola forma: Con millones de españoles exigiendo un cambio con su voto.

