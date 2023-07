Sánchez condena a España a estar en manos del prófugo Puigdemont

Pedro Sánchez entregó las llaves de España a Carles Puigdemont.

Los bloques de izquierda (PSOE y Sumar) y derecha (PP y VOX) están técnicamente empatados, con una ligera ventaja para los conservadores, y salvo sumas completamente peregrinas, no habría posibilidad de que ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez estén en condiciones de poder formar Gobierno en las próximas semanas.

Los datos marcan que el PP alcanza los 136 parlamentarios, el PSOE llega a los 122, VOX se queda con 33 y Sumar llega a los 31. ¿La conclusión?: que la gobernabilidad de España recae en manos de la abstención de Junts para facilitar cuatro años más del ‘Sanchismo’.

Sin embargo, el problema radica en el alto precio que impondrán los separatistas a cambio de apoyar a Sánchez.

Por ejemplo, la cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat) al Congreso, Míriam Nogueras, advirtió de que su partido no hará presidente del Gobierno al socialista Pedro Sánchez «a cambio de nada». Según ha asegurado, su prioridad «es Cataluña» y no «la gobernabilidad del Estado».

A pesar de haber perdido un escaño respecto a las elecciones generales de 2019, los siete diputados de JxCat serán decisivos de cara a la investidura y la formación del futuro Gobierno, ya que la mayoría que aupó a la presidencia a Pedro Sánchez la pasada investidura sumaría ahora 172 escaños, cuatro menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El que fuese presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, Carles Puigdemont, publicó una serie de declaraciones en su cuenta personal de Twitter sobre el posible pacto de Junts con el PSOE de cara a formar el próximo gobierno.

“Aviso a todos los ‘expertos’ que siempre saben lo que debe hacer @JuntsXCat (y que siempre malhablan, o menosprecian su posición)”, empezó Puigdemont. “Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes. Tampoco a politólogos espabilados, ni a tertulianos diversos, ni a pseudónimos de Twitter, ni a apologetas de la abstención”, precisó.

“No votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC”.

Como conclusión de su alegato ha defendido “un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad” en su partido y ha victimizado sobre su situación de ‘exilio’ y los problemas de Cataluña: “Mañana será otro día (en el exilio también) y debemos seguir defendiendo a Cataluña contra quienes nos quieren liquidar la lengua, la cultura, la nación”.

¿Chantaje a Junts?

Tras conocer los resultados de las elecciones generales y ver el protagonismo que tendrá Junts en el futuro político de España, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó este lunes 24 de julio al instructor del procés, Pablo Llarena, que emita orden de busca y captura internacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, así como que emita una nueva euroorden contra el prófugo después de que la Justicia europea le retirara la inmunidad.

Aunque podría parecer un proceso casual, la ‘jugada’ parece esconder una especie de ‘chantaje’ del presidente del Gobierno contra el partido separatista.

Habría que recordar las polémicas palabras de Sánchez en una entrevista en RNE, donde afirmó: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?». Ha sido el propio periodista el que ha respondido que «del Gobierno» y Sánchez quien ha subrayado: «Pues ya está».

En el escrito enviado a Llarena, los fiscales del 1-O defienden que:

«La retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huido de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023».

Los fiscales de Sala solicitan, en consecuencia, que «nuevamente se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega respecto de los procesados Carles Puigdemont y Antoni Comyn, por los hechos y delitos en que pueda encajar su participación conforme a lo dispuesto en el auto de 12 de enero de 2023″, es decir, por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público considera que aunque Puigdemont ha anunciado que recurrirá la sentencia del TGUE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este recurso no goza de efectos suspensivos sobre el fallo que le retira la inmunidad.

