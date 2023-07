Girauta asusta con lo que Sánchez puede hacer ahora para seguir aferrado al poder

El panorama en España este 24-J no es el que presumían en Partido Popular y VOX, y con ellos, varios millones de españoles.

Al infame presidente Pedro Sánchez aún parecen quedarle vidas para poder negociar, cuando menos, con ellas para seguir en el poder.

Y eso es lo que vino a contar alguien que sabe mucho de esto, Juan Carlos Girauta, en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital. El exdiputado nacional dejó dos principales titulares, uno para el líder socialista y otro para el líder popular:

«Feijóo debe dimitir, hoy mejor que mañana, porque no va a gobernar. Llegó con un compromiso, más que llegar, advino, y lo hizo con un compromiso que era gobernar y derogar el sanchismo, y no lo va a hacer. Tuvo un principal error estratégico en la campaña que fue la de llamar al Partido Socialista, y eso casa muy mal con derogar el sanchismo. Le dio una bofetada diaria a VOX para caerle bien a gentes que nunca le iban a votar. Movilizar a tu gente diciéndole que tu socio principal es el PSOE, no es que despierte el entusiasmo necesario para coger el coche y hacer un viaje para ir a votar. Es una estrategia errónea basada en un complejo».

«Pedro Sánchez si convence a Junts y al PNV va a gobernar. Se harán los remolones pero los escrúpulos de Sánchez a la hora de regalar lo que no puede, ya los conocemos. NO va a tener ningún problema en prometerle a Puigdemont lo que Puigdemont quiera. Es fácil para Sánchez utilizar las armas de siempre y mantenerse en el poder a base de seguir vendiendo a trozos la soberanía española».