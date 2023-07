¡Qué momentazo! Un viejo vídeo noquea a Pedro Sánchez a las puertas de negociar con el prófugo Puigdemont

La hemeroteca o, en este caso, la videoteca, suele ser diabólica para los políticos.

Y en el caso de Pedro Sánchez, su pasado le perseguirá de por vida.

El mismo que siempre presumió de hacer bandera de su ‘no es no’ para evitar hacer presidente a Mariano Rajoy tras los comicios del 26 de junio de 2016, en las vísperas de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 quiso repetir el mantra con relación a los independentistas.

Sánchez, en un mitin en Badalona (Barcelona) el 18 de abril de 2023, respondió a Jordi Sánchez, de Juntos por Cataluña, respecto a la exigencia de un referéndum secesionista. El presidente del Gobierno y candidato socialista insistió en que jamás se prestaría a negociar nada con los golpistas.

Lo curioso es que ahora, cuatro años después, la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa depende, precisamente, de que el partido de Carles Puigdemont, el prófugo de la Justicia española, no impida con sus votos en contra una hipotética investidura del líder del PSOE.

Esa contradicción, sin duda, ha provocado que se viralice aquella intervención en Badalona y que ponga en solfa su negociación con el cobarde golpista que optó por largarse a Waterloo:

Los socialistas tenemos la misma propuesta para Cataluña y para España. El PSOE defiende la subida del Salario Mínimo Interprofesional en Cataluña y en España. La recuperación del sistema general de dependencia en Cataluña y en España. Eso es lo que queremos para Cataluña y el conjunto de España. Queremos poner a las personas en el centro de la acción política.

Hoy he vuelto a escuchar a líderes independentistas con el racarraca de la independencia, del referéndum. Yo me he dado a conocer en mi vida política por algunas cosas. Y a los independentistas les decimos: no es no; nunca significa nunca. No habrá independencia ni referéndum y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.