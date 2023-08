¿Asalto a la democracia en España?

Anoche soñé contigo Sánchez, “EL TODOPODEROSO”, soñé que eras un chulapo madrileño, que se paseaba por la plaza de Yamaa el Fna y calles de Marrakech, luego Tánger, después Rabat, disfrazado de inteligencia artificial. Mis sueños eran muy profundos, tanto que pensaba en los trabajitos de tu esposada en África del norte y también del resto, con sus excelentes emolumentos por únicamente ser de tu familia política, sin título ni experiencia alguna que le pudiera siquiera avalar para su ejercicio. Bueno, qué decir de su dirección de cátedra, más que imaginaria, aunque consentida por sus paniaguados. Y, seguía soñando. Llegado este punto, soñé que su “soci”, Puigdemont, alias “EL FUGADO”, volvía a su Cataluña, ya independiente, en olor de multitud. También soñé con su otra socia, alias “la comunista de los trapitos capitalistas”. Incluso hasta soñé con que el pueblo era inculto, analfabeto, ignorante y lleno de ideas fantasmagóricas que propiciaban que los políticos tomaran decisiones irreverentes con sus votantes. Más, llegué a soñar que Cataluña, País Vasco y Galicia ya eran independientes por los ovarios del mezquino de Sánchez. Aún más, seguí soñando que el pisoe había frenado el pacto con el PP en Ceuta, ¡Claro esta! Hay que agradecer las contraprestaciones personales. Que quede claro que siempre me han tratado de lujo en ese país, pero dentro de mis nulas posibilidades no voy a consentir que se ceda el Sáhara Occidental a Marruecos, y con ello se vulnere el derecho internacional vigente, ni siquiera sería admisible con una diferente resolución de la ONU. Y, mira por donde, justo en ese momento, me desperté y con un alarido más propio de una alimaña, lo reconozco, dije, no es posible que un tipo caduco, trasnochado y con ideas más propias de un dictador, como Hitler o Stalin, por poner unos escasos ejemplos, se pase la Ley de Leyes, nuestra Constitución, por la entrepierna, y vaya a permitir perturbar la convivencia de los ciudadanos libres, emulando a Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás dictaduras. Ni que decir tiene que no soñé con que el PP y PSOE se aliaran para impedir el desguace de ESPAÑA, que sería lo más que razonable. Entonces, me di cuenta que afortunadamente todavía seguía soñando.

Y, según dicen algunos, el que corre más que un rayo para resquebrajar nuestra nación, al final se estrella como un trueno. Todavía espero que el PSOE auténtico resucite. El que bien conocí en los años ochenta.