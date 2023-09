Vapulean a Irene Montero por politizar su pésame por el fallecimiento de María Jiménez

Nuevo tropezón para Irene Montero.

La ministra de Igualdad buscó politizar su pésame por el fallecimiento de María Jiménez en las redes sociales, sin embargo acabó trasquilada en cuestión de horas por parte de los propios usuarios y por la hemeroteca.

Montero publicó este 7 de septiembre las siguientes palabras: “Que vuele alto María Jiménez. La mujer que puso voz al ‘se acabó’ frente al machismo cuando no era nada fácil, superviviente de violencia de género, fuerte, valiente y disfrutona. Nos deja caminos abiertos y un ejemplo valioso a muchas mujeres”.

Que vuele alto María Jiménez. La mujer que puso voz al “se acabó” frente al machismo cuando no era nada fácil, superviviente de violencia de género, fuerte, valiente y disfrutona. Nos deja caminos abiertos y un ejemplo valioso a muchas mujeres. — Irene Montero (@IreneMontero) September 7, 2023

Un ‘adiós’ que generó gran polémica, ya que la propia María Jiménez había mostrado su rechazo a las políticas y mensajes lanzados por Irene Montero a través del ministerio de Igualdad. Así quedó de manifiesto en la entrevista que concedió a la revista ‘Porfolio’ de ‘El Español’.

En concreto, la artista respondió al ser preguntada por Irene Montero: “¿Esa quién es?”. Después de que le recordaron que era la ministra de Igualdad, ella se limitó a poner los puntos sobre las íes: “Pues Irene Montero que haga lo que le dé la gana, pero estamos bien, ¿no? Es muy guapa ella. Qué de ministros tenemos, hija. A mí lo que diga Irene Montero me da igual. Yo pienso en mi vida, no en la de los demás. ¿no tiene que ser así? La mujer y el hombre son iguales, no lo distingo en lo absoluto”.

Unas duras palabras contra Montero que los usuarios de las redes sociales no dudaron en recordarle a la pareja de Pablo Iglesias para criticarla por usar el fallecimiento de la actriz para hacer política.

“Eres muy muy pesada. Deja de utilizar hasta el fallecimiento de una persona para hacer política. Dejad de una vez de politizarlo todo y de enfrentar a la gente. Te dejo esto para que todos sepan qué pensaba María o mejor dicho cómo entendía María el feminismo”, le recordaron.

Eres muy muy pesada. Deja de utilizar hasta el fallecimiento de una persona para hacer política. Dejad de una vez de politizarlo todo y de enfrentar a la gente. Te dejo esto para que todos sepan qué pensaba María o mejor dicho cómo entendía María el feminismo. pic.twitter.com/RhGYpmmIbt — Bigdatabets (@bigdatabets) September 7, 2023

Feminista, monárquica y de derechas… ¡ah, y le dabas igual! pic.twitter.com/ZzYjGt9B9F — 𝕱𝖗𝖆𝖓 -𝕰𝖑 𝕸𝖆𝖌𝖓í𝖋𝖎𝖈𝖔- (@franignacio9) September 7, 2023

España de luto

María Jiménez, cantante, bailaora, actriz, folclórica y una habitual de la tele española, ha fallecido en la madrugada de este 7 de septiembre de 2023, a los 73 años y en su casa de Triana (Sevilla). Allí estaba rodeada de sus seres queridos, que emitieron el comunicado en firma de su hijo Alejandro:

«Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable».

La carrera de María Jiménez fue tremendamente exitosa: casi medio siglo en la industria y 18 discos en el mercado, más películas, series y otras colaboraciones. Fue galardonada en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura, y también la Medalla de la Ciudad de Sevilla y la Insignia de Oro de Chiclana.

Siempre polémica y controvertida, María Jiménez no dejaba indiferente a nadie, y si bien para los más mayores tiene una gran cantidad de música que data desde 1976, para los millenials siempre quedará asociada a aquel pinchadísimo tema de ‘La lista de la compra’, con el que llegó a ser número uno en España ya en 2001.