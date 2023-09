Espléndidos palos de Chencho Arias a la «farsante» Yolanda Díaz y a Jenni Hermoso: «No la llevaría de testigo en un juicio»

Pasó por los estudios de Periodista Digital el mítico diplomático español, Inocencio Arias, también analista de la actualidad política, y no dejó indiferente a nadie con sus apreciaciones.

Principalmente salieron escaldadas dos figuras de la más rabiosa información diaria, la vicepresidenta en funciones y visitadora de prófugos de la Justicia Española como Puigdemont, Yolanda Díaz; y la víctima pero no se sabe si mucho, poco o nada, Jenni Hermoso, del malvado y agresor beso de Luis Rubiales en pleno estadio.

Con la primera, Chencho se lleva las manos a la cabeza y suelta un palo descomunal:

«La risueña, cursi y farsante Yolanda Díaz no ha ido a Bruselas como persona individual, es la vicepresidenta en funciones... ¿Cómo Sánchez no le ha impedido que vaya? Porque le interesa. Los padres de la Constitución y los que la vimos crecer nos quedamos pasmados, lo que usted está contando no puede ser: la vicepresidenta del Gobierno no puede ir a lamerle el trasero a un prófugo de la Justicia. Le va a pedir la amnistía pero no es el plato principal, sino el aperitivo. Es grotesco».

«Yo podría apostarme seis meses de sueldo a que la amnistía llega, y además muy pronto».