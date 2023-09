Todo lo que no viste del escrache a Óscar Puente en el AVE: Los ‘secretos’ del vagón y su ‘pataleta’ en la investidura

El escrache a Óscar Puente en el trayecto del AVE entre Valladolid y Madrid corrió como la pólvora por las redes sociales.

Al diputado “macarra” de Pedro Sánchez solo le bastó una pregunta para ‘liarla’ dentro del tren: “¿qué le parece lo de Puigdemont?”, quiso saber un pasajero que posteriormente se identificó como Lucas Burgueño.

A pesar de que no existieron insultos o malas formas, el socialista le acusó de impedirle el paso, por lo que llamó al personal de la estación para que contactara con la Policía.

«¿No me va a contestar?», «¿Quién se cree que es?», insistió el pasajero, quien mostró su indignación por el radical cambio en el discurso de Puente sobre el prófugo de la Justicia, a quien pasó de compararle con el líder de una secta a respaldar su amnistía.

Las preguntas de Burgueño hicieron que el exalcalde de Valladolid sacara su cara más prepotente: “Soy un diputado del Parlamento español».

A lo que añadió: «Usted no me va a intimidar más».

Sin embargo, en las grabaciones que se han filtrado a las redes sociales no se observa ningún tipo de intimidación o agresión física o verbal, más allá de las incómodas preguntas.

Mientras Puente insistía con llamar a la Policía, el pasajero le volvía a preguntar: «Ah, ¿que el tren no sale porque le haga una pregunta?».

A lo que el socialista contraatacaba: «Este señor me está amenazando. Voy a llamar a la Policía y que le bajen del vagón».

«Yo no me bajo, vamos, lo tengo clarísimo. Que conteste a lo de Puigdemont, tanto que los del puto PSOE de los cojones que no dicen nada. No, antes decían que Puigdemont hacía el ridículo y ahora…», se defendió el pasajero.