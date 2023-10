Lo que tiene que tragar con el PSOE hoy en día una víctima del terrorismo: «¿Creen que somos imbéciles?»

Son días nefastos para las víctimas del terrorismo etarra en España, sobre todo desde aquel día en que un ‘cambio de opinión’ deleznable de Pedro Sánchez colocó al brazo político de ETA, Bildu, con peso en el Gobierno de la Nación.

Es algo realmente duro para los que durante tantos años sufrieron el terror de ETA y quien perdieron a familiares y amigos, que ahora, los descendientes de aquellos y en ocasiones, incluso ellos mismos, estén al manos en las instituciones. Es el caso de Otegi, por ejemplo, de quien la asociación Dignidad y Justicia pide ahora que la Fiscalía investigue a fondo 6 secuestros. «Tiene las manos machadas de sangre», dicen.

Y lo peor ya es el recochineo. La falta de escrúpulos. Es la tónica del nuevo PSOE. Es triste viniendo de un partido que acumula muertos a manos de los etarras. Pero así son ellos. Como Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y bocazas.

Este 19 de octubre de 2023 pasó por ‘La Burbuja’ de Periodista Digital una de las víctimas del terrorismo, Juan de Dios Dávila, que perdió a su hermano mayor, el teniente coronel Fidel Dávila, a manos de ETA en 1993. Su opinión es clarificadora:

«Esto de Reyes Maroto es como si a una persona violada le dicen que el ministerio de Igualdad lo va a dirigir uno de sus violadores, que además no se ha arrepentido y dice que va a seguir violando, pero que encima todo esto lo hacen por su bien. ¿Creen que somos imbéciles? Yo imbécil no soy. A mí no me pueden decir que un terrorista, condenado por terrorismo, que te sigue diciendo que su finalidad es romper España, lo dicen Otegi y Mertxe Aizpurua -también condenada por apología del terrorismo-, y el PSOE a estas personas los van a integrar en el Gobierno… ¿Ustedes de verdad me dicen que lo están haciendo por mi bien? ¿Quién puede pensar que un criminal que está en el Gobierno y que dice que aquel crimen fue bueno cometerlo y que ahora está consiguiendo su objetivo, me pueden convencer de que los asesinos de mi hermano y todo lo demás lo hicieron por mi bien? ¡Esta gente me toman por imbécil!»