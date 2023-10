Felipe González no ‘amnistía’ a Pedro Sánchez y le propina un nuevo zurriagazo por compadrear con Puigdemont

Un zasca en toda regla

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, sigue mostrando su postura más crítica con el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez.

El actual secretario del PSOE, enfrascado en las negociaciones con los separatistas para conseguir la investidura antes del 27 de noviembre de 2023, vuelve a verse sopapeado por quien fuera el jefe del Ejecutivo que más legislaturas ha encadenado en democracia.

González, que tomó parte en la reunión del Círculo de Montevideo en el Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), dijo bien a las claras lo que significa la amnistía:

El expresidente socialista detalló qué sucedería en caso de amnistiar a los golpistas:

Felipe González insistió en una idea clave, que no todo es lícito para seguir en La Moncloa. También le lanzó un recado al Círculo de Empresarios Catalanes por bendecir la amnistía:

No todo vale para gobernar. No saben lo que significa la amnistía o no la defienden. Es un enredo en el que unos dicen una cosa y otros, otra. No todo vale para gobernar. Se dice que no vale la amnistía ni la autodeterminación y al día siguiente se cuentan votos y parece ser que sí cabe.