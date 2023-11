El PSOE, desesperado: su director de Comunicación tilda de “montaje” la polémica foto con Puigdemont y Cerdán

Al mejor estilo del ‘Ministerio de la Verdad’ de George Orwell en ‘1984’.

El director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín Llorente, acusó de “montaje” la polémica foto de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, junto al prófugo Carles Puigdemont debajo de la polémica instantánea del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

A pesar de que desde Moncloa se buscó mostrar la imagen cortada para que no se viera el cuadro con la fotografía fue retirada recientemente por el Parlamento Europeo por ir en contra de las normas de la institución comunitaria, algunos medios recrearon la toma completa. Una imagen que, lejos de ser ‘falsa’, representa la imagen completa de la sala y la humillación que tuvo que ‘tragar’ el PSOE en su reunión con el expresidente catalán.

En un intentó desesperado para no reconocer que el ‘número tres’ del PSOE posó bajó la polémica foto del referéndum ilegal del 1 de octubre, Ion Antolín Llorente denunció en las redes sociales:

“Esta foto no existe. Sí, no existe. Se trata de un montaje realizado en los informativos de una cadena de televisión nacional. Ahora gentes del PP la difunden como auténtica, porque no hay un solo rótulo que diga «Grafismo/Reconstrucción», y así se crea una imagen bulo. Fácil”.