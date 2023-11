‘La Segunda Dosis’ en un día nefasto: Puigdemont, Otegui y Rufián invisten a Sánchez

Emiliano García-Page, el prófugo Carles Puigdemont y el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se guardaron muy mucho de oponerse al líder socialista y ordenaron a sus diputados votar sí en la votación. Tampoco les tembló el pulso a Arnaldo Otegi o a Gabriel Rufián.

Eso sí, hasta que los parlamentarios de Juntos por Cataluña, encabezados por su portavoz, Míriam Nogueras, no verbalizaron su sí, hubo ciertos nervios en la bancada socialista, máxime tras las amenazas hechas por este partido de repensarse su voto afirmativo a Sánchez.

La infamia ya está perpetrada y no solo comienza a andar el nuevo Ejecutivo socialcomunista, sino que además se inicia el camino para la amnistía y todas las pretensiones expuestas por nacionalistas, independentistas, golpistas y proetarras.

El inicio de la segunda sesión de la investidura no puede ser más perjudicial para las arcas españolas.

EH Bildu y PNV saldrán a pedir lo suyo y, a ser posible, lo mismo o más que los golpistas catalanes.

Abrió el fuego, nunca mejor dicho, la portavoz de los bilduetarras, Mertxe Aizpurua, que dejó bien claro que no vota al candidato del PSOE por convicción, sino para evitar que PP y VOX lleguen a La Moncloa:

Traslado hoy a esta Cámara la misma posición política que hemos mantenido desde el inicio de la campaña electoral. EH Bildu votará a favor de su investidura y lo haremos por una cuestión de principio. Por encima del voto a una determinada sigla, la ciudadanía nos trasladó un mandato democrático claro por encima de cualquier otro: frenar el acceso de las extremas derechas al gobierno del Estado.

Por supuesto, la de EH Bildu dejó su tarjeta de visita asegurando que su apoyo no es un cheque en blanco:

Hoy no le concedemos un cheque en blanco, hoy con nuestros seis votos EH Bildu les interpela en términos de compromiso histórico, les brinda una oportunidad, les hace un invitación. Hoy aquí hay fuerzas políticas muy diversas y distintas, vamos a conformar un bloque de investidura que debe significarse en un bloque histórico antiautoritario plurinacional y de carácter progresista.

Una vez más, la política del partido de Arnaldo Otegi lanzó su alegato contra los ricos:

Dice usted que las recetas neoliberales han fracasado, esperamos que no sean solo palabras porque esta vez no bastará con tomar ciertas medidas coyunturales y superficiales que no transforman la realidad de la desigualdad social y el neoliberalismo económico. Esa realidad que usted ha definido como fracasada. Esta vez no vale con señalar lo malo que ha hecho la derecha y decir que ustedes harán cosas diferentes. Deben demostrarlo, debe notarse una apuesta clara para reequilibrar la balanza en favor de los trabajadores y en detrimento de los privilegios de las élites.

También dedicó una parte de su intervención a arremeter contra la bancada del PP:

Cada semana, durante los últimos cuatro años, ponen el grito en el cielo y pueden seguir cuatro años más. Todos sus ataques, amenazas, acusaciones, ni han hecho ni nos harán desviarnos ni un ápice de nuestra apuesta en nuestro objetivos. Nos comprometemos ante la mayoría plurinacional de esta Cámara y nuestro pueblo a trabajar para que todos estos retos puedan ser realidad. Nos comprometemos a mejorar a nuestro país y las vidas de las clases populares vascas. Un compromiso que hacemos extensivo a los trabajadores de todos los pueblos del Estado.

Aizpurua acabó su intervención reclamando la república vasca y dejando una cita más que controvertida:

Será un camino lleno de complejidad, de dificultad, lleno de obstáculos. Yo también voy a aportar una cita a este debate, una cita de Maquiavelo, no hay mucha diferencia entre obstáculo y oportunidad. Las personas sabias son capaces de aprovechar ambas.

