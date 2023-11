¿Y esta es ministra de Educación? Oigan a Pilar Alegría (PSOE) superando la pifia de Ernest Urtasun

¿De dónde saca Pedro Sánchez a sus ministros?

Parece evidente que no proceden de la Real Academia Española de la Lengua.

Por lo menos viendo las dos ‘perlas cultivadas’ que se han marcado en las últimas fechas los titulares de Cultura y de Educación.

Primero fue Ernest Urtasun el que, para referirse a los 25 años de la muerte de Gloria Fuertes, no tuvo mejor ocurrencia que hablar del «medio lustro» de la desaparición de la genial poestisa.

Pero si lo del político de Sumar fue de traca, no se pierdan el gambazo de Pilar Alegría.

La también portavoz del Ejecutivo socialcomunista, al responder una pregunta sobre los nuevos cambios en el PP, concretamente el de la incorporación de Miguel Tellado a la portavocía en el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, se marcó esta frase para el mármol en la que también optó por meterle a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo:

Hemos podido escuchar, especialmente y últimamente exabruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular. Insultos y soeces que, desde luego, yo no voy a repetir.

En redes, el cachondeo fue monumental:

El gobierno progresista, feminista, independentista de ineptos y analfabetos siderales. No es magia son tus impuestos. pic.twitter.com/QLXD1TE2up

«Insultos y soeces que yo no voy a repetir». Lo acabas de hacer, pero no lo sabes. Repetiste «soeces», lo cual ya prácticamente te coloca en la lista para la real academia, si no para la final del nobel de literatura.

— Yatusabe (@Yatusab17328103) November 29, 2023