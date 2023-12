Bruselas no tolera el descomunal bulo de Félix Bolaños sobre la amnistía y le desmiente frente a todos

Bruselas se planta contra las descomunales mentiras de Félix Bolaños sobre la amnistía.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, niega haber dicho tener “cero preocupaciones” por la ley de amnistía en España. Unas duras palabras que llegan el día después de que el ministro de Pedro Sánchez aseguró que “hay cero preocupación en la Comisión Europea sobre la salud y fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero. Ninguna”.

Desde Bruselas advierten a Moncloa que “el análisis [de la norma] está en marcha y en este sentido [Reynders] aún no ha dicho que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación”, precisó el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.

En un nuevo episodío de los ridículos internacionales protagonizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, Bruselas rebate las mentiras que el ministro de Justicia español dijo tras reunirse con el comisario Reynders y la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova.

“Hubo un encuentro muy constructivo y los intercambios con España van a seguir. Los comisarios en la reunión informaron al ministro, por supuesto, de que tenemos preguntas y de que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas”, indicó el portavoz europeo.

Las palabras de Bolaños hablando de “cero preocupación” llegaron el jueves 30 de noviembre en la rueda de prensa que convocó tras las reuniones que mantuvo con la vicepresidenta para Valores y Transparencia y con el responsable de Justicia de la UE. Al acabar las preguntas y fuera de micrófono, el propio ministro admitió que estaba dando su impresión del encuentro y no reproduciendo las palabras de los comisarios.

Este viernes 1 de diciembre, después de las declaraciones efectuadas por el portavoz de Reynders, Bolaños ha sido preguntado de nuevo, durante una visita a la jornada de puertas abiertas celebrada en el Congreso. “Repito palabra por palabra lo que dije ayer. Europa no está preocupada en absoluto. No hay ninguna preocupación sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes”, ha insistido, aunque en esta ocasión no ha hecho referencia explícita a la ley de amnistía. “Lamento haber pinchado el globo a la derecha y a la ultraderecha”, ha añadido.

Bolaños ha soltado un BULO tan gordo sobre la reunión con el Comisario de Justicia que hasta la UE ha tenido que salir a desmentirlo.pic.twitter.com/n5lmZsuhJO — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) December 1, 2023

No es este el primer desencuentro entre el Gobierno español y el comunitario a cuenta de la ley de amnistía. Ya el 8 de noviembre, en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el comisario de Justicia remitió una carta a Bolaños pidiéndole información. La respuesta del entonces ministro en funciones fue indicarle que todavía no había un texto legal y que, por tanto, no tenía nada que decirle en ese momento. La proposición de ley llegó días después y entonces Bolaños tomó la iniciativa de solicitar las reuniones mantenidas esta semana.

“Puedo asegurarles que la Comisión seguirá ocupándose de esta cuestión y estará atenta a su desarrollo”, anunció Reynders en su intervención ante el Parlamento Europeo el 22 de noviembre, aunque también subrayó que el conflicto en Cataluña es un “asunto interno” de España y que la proposición de ley de amnistía se tendrá que tramitar primero en el Parlamento español. El comisario añadió que las autoridades europeas verificarán si la norma es acorde con la legislación europea y deslizó que durante el recorrido en el Congreso y el Senado las enmiendas que se introduzcan también serán observadas detenidamente.