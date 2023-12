Magistral abucheo a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la presentación del libro ‘Tierra Firme’

Los españoles le arruinaron a Pedro Sánchez el día del lanzamiento de su segundo libro.

El presidente del Gobierno fue abucheado a la llegada del acto en que presentaba su nuevo libro, ‘Tierra Firme‘.

Decenas de personas lo esperaban en las puertas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y a su llegada lo han insultado diciéndole, entre varias cosas, «sinvergüenza», “dictador” e «hijo de puta».

Dentro del acto, que ha sido conducido por el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, ha vuelto a reivindicar la amnistía. Esta vez, sin embargo, ha asegurado que ya se ha hablado bastante de las «necesidades» que lo llevan a aprobar esta ley: la necesidad aritmética con el independentismo en el Congreso. Y ha abogado para empezar a hablar de las «virtudes». Una de ellas, ha asegurado, es poder «extraer lecciones» del 2017.

Sánchez ha señalado, también, que no es comparable la amnistía del 1977 con la que —todo indica— se acabará aprobando a principios de 2024. Sí que ha dicho, no obstante, que una ley que repare la persecución judicial a independentistas es positiva porque hace pasos en la «superación» de un conflicto político entre Cataluña y España. Ha vuelto a defender, también, que la amnistía no es ninguna «cuestión de fe» porque los indultos ya han funcionado como conejito de indias. Y es más, ha reivindicado que la amnistía contará con el apoyo de 178 diputados de la cámara española; no como los indultos, que es una medida que concede el Gobierno sin necesidad que pase por la cámara baja.