A Sánchez se la repampinfla España: Así bromea con Jorge Javier Vázquez sobre el mediador

Nueva demostración de que a Pedro Sánchez se la repampinfla España.

Durante la presentación de ‘Tierra Firme’, el presidente del Gobierno se pitorreó de los encuentros internacionales que mantiene con el independentismo catalán. A pesar de que las negociaciones con Junts y ERC están generando gran malestar nacional, para el líder del PSOE son un motivo de risa, mientras se desmorona el estado de Derecho en España.

Orgulloso de la presentación de su segundo libro, Sánchez aprovechó un chascarrillo de Jorge Javier Vázquez (quien hacía la conducción de la presentación) para ‘bromear’ sobre el mediador internacional que está ayudando a la evolución de los acuerdos entre el Gobierno PSOE-Sumar con los separatistas catalanes.

En concreto, la conversación fue así:

– Jorge Javier Vázquez: «Si fueras a un programa de TV sería Supervivientes»

– Pedro Sánchez: «¿Lo hacéis en El Salvador? Porque ahí tenemos un mediador»

Aunque el comentario hizo reír a Vázquez y se ‘ganó’ el aplauso de sus 14 ministros que estaban presentes en el acto, se trata de una demostración más de que al líder del PSOE no le importan las críticas por sentarse a negociar una amnistía con los golpistas catalanes del 1-O.

No fue la única vez que se vio a los ministros de Sánchez aplaudirle sus ‘gracietas’, ya que también se mostraron contentos cuando el presidente del Gobierno aseguró que en su próximo libro “hablaré de Puigdemont, de Junqueras… Este es el tercer mandato”. En este sentido, dejó caer la posibilidad de presentarse a un nuevo mandato.

“No son tanto los años como las ganas y las ideas. Hay proyecto político para largo, es a lo que aspiro, a consolidar estas transformaciones”, indicó el socialista, mientras que Vázquez se recreaba: “Están derramándose lágrimas de fachas”.

Aunque evitó bromear directamente sobre la amnistía, quizá para no incomodar a sus socios independentistas, el líder del PSOE sí aseguró:

“El debate sobre la amnistía es trascendente para la democracia española, pero el monopolio que hay en la derecha no se corresponde con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. No es una cuestión de fe, porque antes la inmensa mayoría lo rechazaba y ahora lo admiten. Son decisiones trascendentes, complejas de explicar pero necesarias si queremos trascender y focalizar en los debates importantes. Se van a ver beneficiados incluso quienes se reunieron con nocturnidad y alevosía con Junts y ERC en su investidura fallida”.

Además, evidenció que no está preocupado por quienes muestran su rechazo a su amnistía a los golpistas.

“Siempre he respetado las manifestaciones pero condeno los asedios y los ultrajes a las casas del pueblo. Nuestra Transición, democracia y Constitución tiene que ver con el perdón y superación de una historia que durante la dictadura desgarró nuestra sociedad. No comparo la Ley de Amnistía del 78 con esta, pero todo lo que tiene que ver con resolver conflictos políticos hacia debates más constructivos necesitan de estos debates. Los indultos fueron aprobados por el ejecutivo y la amnistía será por una mayoría nada desdeñable, 179 diputados. Tenemos que tomar esta decisión. No es poner la memoria a cero. Tenemos que ser todos conscientes, yo el primero, de dónde están los límites”.

Vázquez aprovechó sus cinco minutos de fama para cargar contra Ana Rosa Quintana, por lo que preguntó a Sánchez: “¿Convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?”

Finalmente, también sacó tiempo para hablar sobre Pablo Motos.

“Muchos me decían que por qué no fui antes, y yo les decía que estaba gestionando una pandemia. Recuerdo que Motos me decía que yo acusaba de que había asimetría en los contertulios de derecha e izquierda y yo me pregunto que dónde está ese supuesto 30% de progresistas. Lo digo con todo el respeto y conciencia de que hay un serio desequilibrio. Motos me sacó los típicos cortes de gente que se decía socialdemócrata. Ha habido programas de televisión que han contribuido a deshumanizar al presidente del Gobierno. El nivel de insultos y descalificaciones en esta época a nuestros principales líderes políticos progresistas no tiene parangón y eso tiene que reflexionar a los medios”.