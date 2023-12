¡Ya lo hacen ‘a pelo’! Sánchez se reunirá con Puigdemont sin mediador 

Pedro Sánchez ya se entrega ‘a pelo’ a Carles Puigdemont.

A pesar de que el presidente del Gobierno lo intenta negar, desde Junts ya desvelaron que habrá una reunión sin mediador entre el líder del PSOE y el prófugo de la Justicia. Así lo sacó a la luz Jordi Turull durante una entrevista en RAC1.

No se trata de algo nuevo, ya que el primer secretario de Junts per Cataluña dejó claro que el encuentro se acordó hace un mes y su anuncio estaba planeado para este jueves 14 de diciembre. Además, el secretario general de Junts habría hablado con Santos Cerdán sobre ello esta misma mañana.

La portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, fue una de las socias de Sánchez que salió a negar la existencia de dicha reunión asegurando que no le constaba. Turull no se ha contrariado por la negativa de la portavoz, a la que ha despachado al asegurar que «simplemente, no estaba al caso».

El propio Pedro Sánchez, ha salido a desmentir que tenga planeada una reunión con Puigdemont, si bien no ha negado pudiera haber una reunión en camino. Sin embargo, desde Junts mantienen que ese encuentro forma parte del pacto firmado con el PSOE.

El anuncio de Turull llega después de que ayer en el Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia) ambos dirigentes políticos se cruzaran mensajes en el mismo espacio físico por primera vez desde que el líder fáctico de la formación independentista abandonara España en el 2017. Aunque no se encontraron cara a cara ni en los pasillos, ambos dirigentes estuvieren separados por apenas unos metros, pero no medió ningún saludo entre ellos a pesar de que desde la Moncloa se había asegurado que si se cruzaba habría total normalidad y cordialidad .

«Todo esto que estamos haciendo no va de fotografías va de resolver un conflicto político», ha señalado Turull en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de TVE y Ràdio 4 para justificar la ausencia ayer de una fotografía entre Sánchez y Puigdemont. «Lo que sí que hay es que se encontrarán y harán una reunión como hace falta para hablar de la negociación y de profundizar en la resolución del conflicto político», ha anunciado el dirigente independentista aunque no ha puesto fecha ni sitio para el encuentro.

Puigdemont evitó saludar al jefe del Ejecutivo central y al ministro José Manuel Albares, a quien hace unas semanas agradeció sus esfuerzos para la oficialidad del catalán en Europa, aunque los tenía a apenas unos pasos. De haberle tendido la mano, se hubieran trazado fácilmente paralelismos con lo que hizo el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en el Congreso de los Diputados en primavera del 2019, en la sesión constitutiva.

En Junts consideraban que esa foto no tendría ningún valor, por mucho que en su intervención Sánchez apuntara que la amenaza para la democracia en España no es el expresidente catalán sino los pactos del PP con VOX. La formación cree que solo una reunión como es debido, en la que se reconozca a Puigdemont como interlocutor político y se le trate como a cualquier otro dirigente de una formación, es relevante. Esto es así sobre todo por las declaraciones del presidente del Gobierno de estos últimos años en relación con la posibilidad de que el líder independentista fuera detenido y extraditado a España.

Ante este anuncio, el propio Sánchez desde Bruselas, donde ha viajado para participar en una cumbre de líderes de la Unión Europea, ha enfriado la posibilidad de este encuentro al decir a los periodistas que «en mi agenda, que es pública y transparente, lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el 21 de diciembre con motivo de la visita al supercomputador». Poco antes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, había señalado en sendas entrevistas en Antena 3 y TVE que no le consta que esa reunión esté agendada. «A mí no me consta que esté agendada esta cuestión, no me consta», ha asegurado.

Este y otros asuntos de interés nacional serán tratados en La Segunda Dosis de este 14 de diciembre de 2023 con Alfonso Rojo y con la tertulia de César Sinde y Javier Chicote.