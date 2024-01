Óscar Puente presume de nuevo tren y acaba arrollado a zascas de alta velocidad

El tipo es un ‘portento’.

Óscar Puente, el ministro de Transportes que parece estar de viaje en sesión continua en las redes sociales, volvió a subir una foto de autobombo y aprovecharse, de paso, de los Reyes Magos.

El exalcalde socialista de Valladolid se puso a presumir de un nuevo tren de alta velocidad:

El problema es que las redes le recordaron lo obvio, que aún hay una buena parte de España que, o bien tiene una deficiente infraestructura ferroviaria o, directamente, no la tiene:

Pues va a estar jodido que lleguen a Extremadura. Les puedes acercar tu en tu cochazo térmico no contaminante y ecofeminista?

Una pregunta Óscar, si tan buenas infraestructuras ferroviarias y tan bueno es el transporte ferroviario. Por qué somos de los pocos países en europa donde no contamos con los trenes nocturnos?

Me alegro mucho, eso sí la risotada de conectar Valencia y Barcelona en alta velocidad para otro día. El corredor del Mediterráneo pasando por Madrid

La A4 hecha polvo. La Ap7 liberada, masificada y llena de delincuencia. En la N430 se sigue matando gente y lo de la autovía “ya veremos pa cuando”. La A6, A66 y A2 parecen el canguro de las ferias de mi pueblo. Espero que la REALIDAD no le ofenda y no me bloquee. pic.twitter.com/qHWfmfFSpe

— El Gato Rubiales (@RubialesTheCat) January 5, 2024