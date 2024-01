El picante zasca de un empresario a Yolanda Diaz por pretender toparle el sueldo: «¡Váyase a la mierda!»

Es lo que tiene soltar ocurrencias sin previo estudio.

Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo, puso sobre la mesa la posibilidad de ponerle un tope a los sueldos de los directivos de las empresas, tanto del IBEX-35 como otras que no están insertadas en ese selecto club.

La misma que está en permanente cruzada con la subida del Salario Mínimo Interprofesional y esgrimiendo la carta de que hay que tener unos salarios para la clase trabajadora que se asemejen a los que hay en Europa, en cambio muestra su inquina por aquellos empresarios que, arriesgando su propio dinero, ganan un pastizal a final de año:

Hay que hablar de los salarios que se perciben en los consejos de administración. Siempre hablamos de los salarios bajos, del SMI, pero no de los altos. Tenemos que abrir un debate en nuestro país sobre los elevadísimos salarios que cobran muchos miembros de la dirigencia empresarial. De esto también toca hablar en nuestro país.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado que se quiere abrir el debate sobre cómo toparlos e ir más allá, ya que consideran que algo se puede hacer en este terreno, lo que no han concretado. A su juicio, la sociedad española no quiere que un directivo cobre 14.000 euros al mes.

La reacción de un empresario ante la propuesta chavista de la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista, también conocida como ‘Lady Cohete’, fue, sencillamente, para enmarcar:

Señora vicepresidenta @Yolanda_Diaz_ yo me pongo el sueldo que me sale de los cojones!!! La empresa es mía, la fundé yo con mucho esfuerzo, sacrificio y riesgo, pago mis impuestos religiosamente para arrimados con tú viváis como dioses, según gano cotizo, no debo un puto euro a… https://t.co/Qmyelibdzo

— Carlos Bustos – El Centinela del Misterio®️©️ (@carlosmascarlos) January 17, 2024