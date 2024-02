El Gobierno Sánchez ya ni disimula: María Jesús Montero entiende la angustia del diputado prófugo de ERC

Se fuga a Suiza al saber que está siendo investigado por terrorismo.

Y el Gobierno Sánchez, en vez de poner el grito en el cielo, ya ni tan siquiera disimula y sale a entender la situación de desesperación de Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlamento de Cataluña y que está acusado de encontrarse implicado en el movimiento Tsunami Democrático.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en declaraciones a Rac1, lejos de criticar la huida del parlamentario independentista, se puso en su piel.

Llegó a decir que comprendía el miedo y la angustia de este diputado.

Lo abracadabrante de todo este asunto es que no hace mucho tiempo, cuando el PSOE no dependía de los votos de la tropa de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, la propia Montero era una firme partidaria de hacer regresar a España a todos los prófugos de la Justicia y que rindiesen cuentas en los tribunales.

De hecho, esto dijo sobre la posibilidad de que Puigdemont acabase siendo extraditado a España:

El diputado de ERC, en declaraciones a Rac1, aseveró que tomó la decisión de fugarse a Suiza ante el temor de sufrir una detención arbitraria. Apostilló tener pánico de volver a Cataluña, aunque alegó que él no está exiliado en Suiza, sino que aprovechó las Navidades para viajar al país helvético para preparar su defensa jurídica:

Me da pánico volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación. No debería tener este pánico porque una instrucción debe tener unas garantías y ahora mismo no las vemos. Quiero regresar a Cataluña, no quiero estar donde estoy. Mi objetivo es encontrar tiempo de descanso y evasión. Te sientes muy pequeño ante todo esto, sientes un abismo enorme y te sientes en una situación de fuera de control total, que tu situación no depende de lo que puedas hacer o dejar de hacer.