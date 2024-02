Óscar Puente descarrila con el enésimo desprecio a los usuarios del tren en Extremadura

Su sensibilidad está a la altura de un mamarracho o la de un alacrán.

Óscar Puente, cada vez que habla o tuitea, la lía parda y además sin ningún tipo de arrepentimiento posterior.

En esta ocasión, el titular de Transportes fue cuestionado por el enésimo incendio de un tren que une Extremadura con Madrid, más concretamente la línea entre Cáceres y la capital de España.

La respuesta, para el mármol:

Son incidencias normales, a veces se incendia un tren, yo muchas veces lo explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva, en el caso de las cercanías, desde 2008. No hay un solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española. Y en el caso de trenes de media y larga distancia y alta velocidad, no hay un tren nuevo desde el año 2010.

Por tanto, y fíjense, estamos dando más servicio hoy que antes de esas fechas. Con el mismo material, más obsoleto, más servicio. Estamos estirando el material de todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias. A veces son incidencias nuestras y otras incidencias externas. Tenemos que acostumbrarnos a que las incidencias, incluso muchas de ellas, son inevitables.