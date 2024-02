Ana Vázquez (PP) vuelve con toda la artillería contra Marlaska y tira a la cara la foto que refleja su abandono a la Guardia Civil

Mal día para Fernando Grande-Marlaska, quién fue apaleado por el PP y VOX en la sesión de control de este 21 de febrero de 2024 a cuenta del terrible crimen de los dos guardias civiles en Barbate.

Como ya es habitual, Ana Vázquez, diputada del Partido Popular por Orense, arrancó su turno de palabra dándole con la verdad en los morros:

“Señor ministro, es usted un auténtico mentiroso. Léase la memoria de la Fiscalía de Andalucía, donde le dice que hay 1.400 detenidos menos y más de 100.000 kilos de hachís en el campo de Gibraltar incautados. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. No se merece su desprecio. Y usted no les merece a ellos”.

Vázquez preguntó de nuevo al titular de Interior si asumiría alguna responsabilidad y dejaría su cargo: “¿Va a dimitir? Los guardias civiles no quieren medallas en los funerales. Los guardias civiles quieren medios para luchar contra el narcotráfico”.

Le pintó la cara al recordarle que ni él, ni su jefe Pedro Sánchez tuvieron la “decencia” de ir a Barbate a dar la cara:

“Intentó disimular yendo a Pamplona y una viuda le enseñó lo que es el honor y la dignidad. No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. No es de recibo que el ministro salga por la mañana a presumir de la situación del campo de Gibraltar y por la noche tengamos a dos guardias civiles en dos ataúdes. No es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió OCON-Sur, si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos”.