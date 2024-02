¡Cínico! Sánchez se pone matón con el periodista de ABC que le insiste en que aclare si conocía los chanchullos del guardaespaldas de Ábalos

El escándalo es de los que hace daño.

La detención del guardaespaldas de José Luis Ábalos, Koldo García, no es un hecho del que Pedro Sánchez y el PSOE se puedan desvincular alegremente.

De hecho, al presidente del Gobierno socialcomunista se le vio bastante irritado cuando, tras su reunión en Marruecos con el Rey Mohamed VI, la prensa comenzó a cuestionarle por este asunto.

La primera vez que le preguntaron empezó a poner un rictus serio:

Sánchez interrumpió a la periodista:

Y esta repreguntó:

Sánchez se extendió para tratar de disipar todas las dudas y sospechas:

Muchas gracias, Paula. Y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas. Yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia. Por tanto, máxima colaboración con la Justicia, máxima transparencia, faltaría más. Y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia y, como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía, no dejaba de saber.

En fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijóo se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que, si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos.