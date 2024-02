Caso Ábalos EN DIRECTO / Ya es un grano en el culo de Pedro Sánchez: se agarra como lapa a su escaño y pasa al Grupo Mixto

En un país que se precie de ser tajante contra la corrupción, José Luis Ábalos ya habría dejado de ser diputado.

Pero no le queda mucho recorrido, tranquilos.

Por eso en Periodista Digital publicamos este DIRECTO como cuenta atrás de lo que le queda en política al exministro de Sánchez y, lo que es peor, lo cerca que se le va poniendo la cárcel…

El exministro de Transportes y actual parlamentario en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se resiste a abandonar su escaño a pesar de que el ‘caso Koldo’ se engrandece a cada momento.

José Luis Ábalos se aferra a su escaño como un percebe a la roca y no dimite como diputado del Congreso. Con esta decisión, el exministro abre un frente de guerra con el PSOE y complica más la estrategia que planteaban desde Moncloa para dar carpetazo para el caso Koldo.

La idea de los socialistas era que Ábalos dimitiese para poder usarlo como ejemplo ante su falsa lucha contra la corrupción. En su alocución aseguró que se presentó ante los medios para defender su honor como persona y diputado “hasta las últimas consecuencias”.

También lamentó no poder seguir los lineamientos del partido en el “que pasó muchos años” y que le hubiese gustado estar “acompañado en estos momentos”. Su decisión asegura que es producto de su “compromiso” con los votantes y con las personas que le apoyan y que le han emplazado a defenderse.

El PSOE además, pierde un curul ya que el parlamentario pasará al Grupo Mixto, quedando la bancada socialista en 120. La decisión no debe hacer ninguna gracia en Ferraz debido a los problemas que han tenido los socialistas para aprobar sus normativas en esta Legislatura. Por ejemplo, el decreto anticrisis pasó con un solo voto.

El Grupo Mixto aumentaría a ocho parlamentarios: Ione Belarra (Podemos), Alberto Catalán Higueras (UPN), Néstor Rego (BNG), Javier Sánchez Serna (Podemos), Noemí Santana Perera (Podemos), Cristina Valido García (Coalición Canaria), Martina Velarde Gómez (Podemos).

Ábalos tendrá además, derecho de palabra, despacho y un asesor como miembro del Grupo Mixto.

Prepara un comunicado

Fue en Televisión Española, siempre muy ligada a la información socialista, donde dieron la información: Santos Cerdán asegura que su compañero Ábalos hará público un comunicado en la misma mañana de martes.

Según la Cadena SER, minutos antes de que se oficialice el comunicado de José Luis Ábalos, este habría rechazado todos los requerimientos del PSOE para que renunciase a su acta de diputado y, directamente, pasaría a formar parte del Grupo Mixto.

Minutos después, fuentes parlamentarias del PSOE anunciaron que el ultimátum al exministro de Transportes, que inicialmente expiraba a las 11:15 de este 27 de febrero de 2024, en realidad no acaba hasta última hora de la noche que es cuando el aún diputado socialista recibió en su domicilio el burofax de Ferraz instándole a entregar el acta en el plazo de 24 horas.

En la última hora de este lunes 26, cercado por todos los sitios, dimite como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso (que no es poca cosa) y se agarra como una lapa a su escaño de diputado. No quiere perder todos los privilegios, incluyendo el aforamiento que representa, y es una auténtica bomba de relojería.

La primera en ponerlo negro sobre blanco fue Ketty Garat en The Objective: asegura que el PSOE forzará la dimisión de Ábalos y que «es cuestión de horas»:

«Podría ser este mismo lunes pero la fecha tope es el miércoles», publica.

Para hacer aún más daño, la misma periodista publica que Ábalos celebró una cena de Navidad de su ministerio en el local de otro de los detenidos en la trama. Es deleznable:

Como todo el mundo veía claro, este asunto de las mascarillas también salpica y de lleno a otro exministro: Salvador Illa, titular de Sanidad en el momento del fiasco. El propio The Objective publica en exclusiva que la Justicia exige saber más del tremendo contrato:

Terrible. Pero hay más. Siempre hay más.

Y es que no es Illa el único que debe poner sus barbas a remojar, sino otros que aún continúan en sus carteras.

Publica Alejandro Entrambasaguas en El Debate con pelos y señales:

¿Y qué ministros andan preocupados? Cuenta el periodista de investigación que:

El PSOE ya no se anda con pellizquitos de monja.

Ferraz, este 26 de febrero de 2024, ha exigido a José Luis Ábalos que entregue el acta de diputado por el ‘caso Koldo’ en las próximas 24 horas, según soltó la portavoz socialista Esther Peña tras la Comisión Ejcutiva Federal del PSOE.

Este es un partido con casi 150 años de historia. Aquí no caben los corruptos. Sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. No juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas.

No tengo dudas de que Ábalos actuará en consecuencia. Culpa no tiene quien hace lo que debe. Por nuestro afán de transparencia lo estamos comunicando ahora y también se está produciendo la comunicación a Ábalos. Nadie puede lucrarse del dolor ni de las administraciones públicas.