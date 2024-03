Isabel Díaz Ayuso le baja los humos a Yolanda Díaz por exigir a los restaurantes acortar el horario de cierre

Lo de la vicepresidenta segunda es para tomárselo a chacota.

En pleno escándalo ‘Koldo-Ábalos‘, a la también titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, no se le ocurre mejor idea para desviar la cuestión que personarse este 4 de marzo de 2024 a soltar una de sus habituales burradas.

En este caso, el objetivo de sus ataques fueron los restaurantes y, más en particular, los horarios que estos tienen.

Para la líder de Sumar, esto tiene que cambiar:

No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada, el otro día, hace diez días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.