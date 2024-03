Óscar Puente vuelve a descarrilar: avisa con retraso de una avería en Atocha y provoca un colapso en Cercanías Madrid

Es el pan nuestro de cada día para los usuarios de Cercanías Renfe en Madrid.

Dependiente del Ministerio de Transportes, es decir del controvertido Óscar Puente (PSOE), los usuarios de este medio de locomoción se llevaron la desagradable sorpresa este 8 de marzo de 2024 de encontrarse con un servicio deficiente o, directamente, sin posiblidad de coger el mismo.

Y es que a pesar de que la avería que está provocando todo el caos se produjo en la estación de Atocha antes de las dos de la mañana, lo cierto es que no se avisó a los usuarios hasta que estos empezaron a abarrotar los andenes de las diferentes líneas.

Según fuentes de Renfe, la incidencia, por la rotura en un cable de señalización, se registró en la entrada sur de Atocha-Cercanías en el marco de las obras que realiza Adif en la infraestructura de Alta Velocidad.

El problema está afectando a las líneas procedentes del sur, C3, C4 y C5.

El ministro Óscar Puente se limitó a poner un tuit como si eso fuese la solución a los problemas de los viajeros para poder llegar a sus lugares de trabajo o de estudio:

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>En las obras de las vías 16 y 17 que están en ejecución en la Estación de Atocha, una máquina ha roto un cable a la 1:55 h a la altura del desvío 109. Fuerte afectación a las líneas C3, C4 y C5. Disculpen las molestias.</p>— Oscar Puente (@oscar_puente_) <a href=»https://twitter.com/oscar_puente_/status/1765999988306317512?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Una incidencia, causada por obras de infraestructura en la entrada sur de Atocha, afecta a los trenes que circulan en ese trayecto con demoras o reprogramaciones de servicio.</p>— Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) <a href=»https://twitter.com/CercaniasMadrid/status/1765992963421651081?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

El troleo en redes sociales fue sublime:

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Sucede a la 1:55h y no ha llegado ninguna notificación al sistema de avisos de Cercanías. Por lo tanto, mucha gente ha cogido el tren esta mañana sin tener constancia de nada y ahora se ven más de una hora encerrados y hacinados a la altura de Atocha. Lamentable</p>— Marsh Sandpiper. (@rcarterasw) <a href=»https://twitter.com/rcarterasw/status/1766002771562508683?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Pero es que llevamos una hora a la entrada de Atocha (el tren de Parla) lleno hasta las trancas, la gente mareandose, llamando al 112, a los bomberos, va a pasar algo, abran las puertas y déjenos bajar a las vías o entren en Atocha</p>— pablo javier (@desconocido300) <a href=»https://twitter.com/desconocido300/status/1766000717569912996?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>. Mire señor. Con todos mis respetos.Son las 9:21. Me han bajado ya de tres trenes y estoy parada en una estación ya van 25 minutos!!. Desde la 1:55 y aun no han sido capaces de arreglarlo???. Preocúpese más de las fuertes demoras diarias. Que no es solo hoy.</p>— Sense (@arwen_faith2009) <a href=»https://twitter.com/arwen_faith2009/status/1766016894148948449?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Gracias por la información, pero se debería haber avisado a los usuarios de la avería y no tenerlos secuestrados en los trenes con mareos y ataques de ansiedad. Y esto no es de hoy, esto es un día sí y otro no. Antes del lavado de cara de atocha, se le deberían lavar las tripas</p>— Annie 💜 (@bestcockpit) <a href=»https://twitter.com/bestcockpit/status/1766016841200124051?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Avería a la 1:55 de la mañana y no la han arreglado todavía a las 8:26 que personas trabajan en renfe cercanías o es que el turno de noche no tiene gente cuantos mensajes te tenemos que mandar los usuarios por las averías de cercanías di cuantos que estamos hartos Oscar puente</p>— Ricardo 1967 (@Ricardogomezalm) <a href=»https://twitter.com/Ricardogomezalm/status/1766003242855522674?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 8, 2024</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>