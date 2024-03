Tellado (PP) humilla a Montero, Marlaska y Armengol por la trama PSOE: “Drogas, mordidas, prostitución…”

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, volvió a la carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de control de este miércoles 13 de marzo de 2024.

En una pregunta dirigida a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, el diputado popular hizo una radiografía del Ejecutivo manchado por el caso Koldo-Ábalos-PSOE:

“Cuando creíamos que no podía haber nada más indigno que robar el dinero de los parados andaluces, casi 700 millones de euros, para gastárselo en drogas y prostitución , el Partido Socialista nos sorprende elevando el listón de la indignidad y de la desvergüenza . Con una trama de comisiones y mordidas en la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuando en nuestro país morían cientos de personas al día, víctimas del COVID. Tres ministerios del Gobierno de Sánchez implicados en la trama. Transporte, Sanidad, Interior. Y dos gobiernos autonómicos, socialistas todos ellos, el de las Islas Baleares y el de las Islas Canarias. Sus expresidentes están hoy aquí premiados por Pedro Sánchez. La ‘dama de los ERE’, la ministra Montero, también conocía la trama y actuó igual que en Andalucía, igual que su jefe. Lo sabía y lo tapó , como hizo también usted con los ERE. Y mientras, el ministro del Interior compraba mascarillas fake y lo que hacía era destruir pruebas desde su ministerio”.

Tellado disparó también para la socialista Francina Armengol que sigue sin dar explicaciones a día de hoy:

“Sin olvidarnos de la presidenta de esta Cámara que hoy ya no debería estar aquí. Su mera presencia, señora Armengol, mancha esta institución. La señora Armengol ya no debería estar aquí por la dignidad de la Cámara y porque ha sido incapaz de dar explicaciones. Aún no ha contestado quién le llamó para que comprase las mascarillas inservibles. ¿Le llamó Koldo, le llamó Ábalos, le llamó el ‘superjefe’, le llamó Guau Guau? ¿Por qué? ¿Por qué pagó tan rápido?”.