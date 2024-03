María Jesús Montero solo necesita 25 segundos para mentir como una bellaca: «Yo no dije nada sobre el novio de Ayuso»

No se puede tener más cara.

María Jesús Montero, nada más acabar la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el 14 de marzo de 2024, fue preguntada por la posible revelación de datos sensibles en relación al presunto fraude fiscal cometido en los ejercicios 2021 y 2022 por el actual novio de Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Ministerio de Hacienda, como si de repente hubiese visto un marciano, salió por Peteneras:

¿El qué? ¿Con lo que dije? Yo no he dicho nada. Que no, que no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Yo no he dado ninguna información, absolutamente ninguna.

Sin embargo, la también vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez y una de las integrantes de la guardia pretoriana del PSOE olvidó que 48 horas antes, en los pasillos del Senado, largó de lo lindo sobre el novio de Ayuso asegurando de que lo había leído en los medios de comunicación que, paradójicamente, publicarían la información 4-5 horas después de lo dicho por la propia Montero.

Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.

Esas declaraciones en la Cámara Alta fueron recogidas por Vicente Vallés (Antena 3):

Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde. Y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después.

Y aseveró con mucha ironía que habría que descartar que Montero conocía esos datos por mor de su cargo.