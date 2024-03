El perdonavidas Óscar Puente lanza una grave acusación contra Ayuso que tendrá duras consecuencias para el ministro

Que a Óscar Puente se le vaya la mano en las redes sociales ya casi que no es noticia.

Pero que el ministro se lance a realizar graves acusaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y además en un tono machista, ya sobrepasa los límites.

Todo empezó con este mensaje de la líder del PP y la respuesta del titular de Transportes:

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso hasta Elisa Beni se llevó las manos a la cabeza y dejó claro que esas afirmaciones del ministro socialista no iban a caer en saco roto:

No he visto cosa más asquerosa e infame de persona ( por decir algo). Machista asqueroso. Y no veo a tus amiguitas @mjmonteroc @Pilar_Alegria @Yolanda_Diaz ni a toda la gentuza q te rodea q diga algo sobre esas declaraciones machistas. Y luego poneros medallas de feminismo

— Isabel Moreno (@isabelmoreno_mo) March 14, 2024