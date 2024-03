Óscar Puente, troleado tras arremeter matonilmente contra una compañía ferroviaria privada por bajar los precios

Óscar Puente lleva una racha para enmarcar.

El ministro de Transportes elevó la apuesta y, aparte de su habitual retahila de insultos y amenazas, ahora entra de lleno en liarse a trompadas con empresas privadas.

El objetivo fue la compañía ferroviaria Ouigo, que tuvo que responder a las acusaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la guerra de precios abierta en los trenes y su impacto en las cuentas de Renfe, diciendo que es la primera vez que les reprochan tener precios bajos.

El titular del departamento de Transportes fue a la yugular de la empresa:

Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a ADIF. Está claro, por la respuesta, que podéis pagarlo. https://t.co/5P8XQ3P4Qb

A partir de ahí, le cayó la mundial a Puente por esas amenazas veladas:

Antes de ouigo o iryo un AVE desde Sevilla a Madrid ida y vuelta no baja de 150€. No quereis que cojamos el coche ni el avion en rutas cortas porque contaminan, ahora los trenes lowcost tampoco… Entonces o tienes 200€ para viajar en AVE o como eres pobre te quedas en casa

En lugar de guerras y acusaciones ¿qué tal bajar los precios en RENFE y reducir pastizales de cargos innecesarios puestos a dedo? Y ya si no arde ningún vagón, un plus.

Y llegan a tiempo a su destino? Porque ultimamente el AVE sale a millon y un servicio espantoso. Ya no llega a tiempo y he perdido enlaces por averias cuando jamas me ha pasado antes. Procure que RENFE sea competente antes de insultar la competencia. Bocas!!!

— MaggieRx (@hauntingmaggie) March 21, 2024