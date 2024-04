Félix Bolaños, troleado por sostener la gran mentira de que la Comisión de Venecia respalda la amnistía

Félix Bolaños cree que el personal se chupa el dedo.

El ministro de Presidencia y Justicia del Gobierno Sánchez volvió a la carga con la matraca de que la ley de amnistía concedida a los independentistas catalanes está respaldada por la Comisión de Venecia.

La afirmación de uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez vino a cuenta por la comisión celebrada en el Senado y en la que los representantes del PP sacudieron de lo lindo a Pere Aragonès, el presidente catalán.

Sigue el numerito del PP en el Senado con la amnistía. Como no les gustó nada el informe de la Comisión de Venecia que respaldó la amnistía, ahora se piden informes a sí mismos. ¿Qué dirá el informe del PP, pedido por el PP? Qué intriga 🤔 — Félix Bolaños (@felixbolanosg) April 8, 2024

La cuestión es que los propios lectores rebatieron las afirmaciones del socialista:

La comisión de Venecia no ha respaldado la amnistía, la opinión no hace una evaluación jurídica e incluye muchas críticas. Hace varias recomendaciones que no se han seguido, como no hacerse de urgencia y buscar apoyos para no causar la división social que está causando.

Y en redes sociales el vapuleo fue de órdago a la grande:

Lea el informe de la comisión de Venecia, que no duele. pic.twitter.com/JTFAjP2eTZ — Daniel Lacalle (@dlacalle) April 8, 2024

A quien no le ha gustado el informe de la Comisión de Venecia es austed, que lo ha tergiversado a su conveniencia pensando que somos todos idiotas.

Respete las Instituciones!!!

Las que ustedes no controlan, también!

Tapese un poquito, ande! pic.twitter.com/Q37hsBLDx9 — MCarmen #NoNosCallaran🇪🇸🇪🇸 (@mcyava) April 8, 2024

Se ha publicado en la web de la Comisión de Venecia el dictamen sobre la ley de amnistía (https://t.co/E0jYtMqlO9).

En este hilo podéis encontrar un comentario al dictamen, que incluye las referencias al texto del mismo.

Que el debate se haga con datos, no con mentiras (1/3) pic.twitter.com/dunF52A2kI — Rafael Arenas García (@Rafaelarenasgar) March 18, 2024

1. El numerito lo hacéis vosotros defendiendo una amnistía que negasteis y dais a un prófugo al que dijisteis que traeríais de vuelta para responder ante la Justicia. 2. La Comisión de Venecia no respaldó ni avaló la amnistía. 3. Sois unos trileros. — Hugo Manchón (@hugomanchon) April 8, 2024

Bolaños habrá leído el informe de la Comisión de Venecia , y la Constitución española , haciendo el pino, porque todo lo interpreta al revés. Desprecia al @Senadoesp, una de las dos Cámaras donde se delega la soberanía nacional, usurpada por el @PSOE para amnistiar… — Francisco Mese (@franmeseba) April 8, 2024

La comisión de Venecia. Cuando no te puedes fiar de quién te gobierna, tienes un serio problema. pic.twitter.com/vJwvRUJrPk — Mikee9 (@JeiterconJ) April 8, 2024

En la intimidad y lo sabes… pic.twitter.com/lH1ijxFVEx — J. L. (@darkete99) April 8, 2024

La Comisión de Venecia no respaldó la amnistía. Pero alguien que se asocia con golpistas no está obligado a decir la verdad. Entiendo que llega un momento en el que la corrupción exige corrupción.

Qué otra cosa podrías hacer, sino escapar hacia adelante. — Faltrique (@faltrique) April 8, 2024