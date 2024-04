Pedro Sánchez toma el pelo a los españoles y anuncia que sigue como presidente del Gobierno

Es la noticia y la burla del día.

Pedro Sánchez, después de cinco días de supuesta reflexión, anunció que seguirá como presidente del Gobierno.

Apenas unos segundos después de las 11 de la mañana salía por la puerta principal de La Moncloa para dar a conocer su decisión:

Lo que finalmente he decidido, y he informado previamente al jefe del Estado: he decidido seguir al frente de la presidencia del Gobierno de España. No es un punto seguido, sino un punto y aparte. Trabajaré por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Asumo con más fuerza si cabe seguir al frente del Gobierno de España .

El inquilino de La Moncloa, tal y como ya es costumbre en él, se marcó una larga introducción antes de dar a conocer la decisión que había adoptado. El mandatario volvió a repetir los ataques a la oposición, a los medios de comunicación y a los jueces que ya había señalado en su carta del 24 de abril de 2024.

Como saben, el pasado miércoles escribí una carta a la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena el acoso que sufría mi familia. Hoy, tras estos días, tengo la respuesta clara si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque a personas inocentes, no merece la pena. Si aceptamos que la contienda partidista justifique el odio hacia terceras personas, no merece la pena. Por muy alto quien sea no hay honor que justifique el sufrimiento de la personas que uno más quiere y ver cómo se intenta destruir su dignidad. Necesitaba parar y reflexionar. Se que la carta pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. He mostrado un sentimiento que no suele ser admisible en política.