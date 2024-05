El testimonio de un trabajador de Barajas tira por tierra el bulo que se marcó Ábalos sobre las maletas de Delcy Rodríguez

Las mentiras tienen las patas muy cortas.

Y más aún cuando el autor de las mismas trata de ponerse creativo.

Esto es lo que le sucedió a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, cuando en la comisión de investigación por la compra de material sanitario celebrada en el Senado salió a colación del viaje de Delcy Rodríguez.

Ábalos fue preguntado por la famosa visita de la mano derecha de Nicolás Maduro y las famosas maletas:

Koldo me llevó al aeropuerto con un coche del partido. Estaba Aldama en el parking de la terminal. No fui con Aldama, lo vi en el parking. Le pregunta a él que hacía allí. La ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido la pertinente, estaba fuera de España, fue quien me llamó. Sobre las maletas, lo único que llevaban era un equipaje personal.

Hemos visto el avión, pruebe a meter 40 maletas y llénelas. Y luego intenté despegar. Es absurdo. Este tema se ha judicializado: archivado. Incluso en el ámbito europeo se ha despachado por improcedente. Me queda el tribunal de Dios. No hubo maletas.