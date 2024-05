Albares se pone flamenco con Israel por un vídeo en el que critica el regalazo del Gobierno Sánchez a Hamás

Es la doble vara de medir.

O la ambigüedad perfectamente calculada.

El Gobierno Sánchez reconocerá el 28 de mayo de 2024 la existencia del Estado Palestino junto a otras dos ‘grandes’ potencias en el concierto internacional, Irlanda y Noruega.

Evidentemente, la decisión del gabinete de La Moncloa cayó, y nunca mejor dicho, como una bomba en Israel y rápidamente las autoridades procedieron a condenar el hecho y hasta subiendo un vídeo más que clarificador.

Israel Katz, responsable del área de Exteriores israelí fue el encargado de darle aire a la pieza:

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2024