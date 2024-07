Óscar Puente, troleado por ponerse a rajar del juez que investiga a Begoña Gómez en vez de arreglar las Cercanías

Óscar Puente lo ha vuelto a hacer.

El ministro socialista de Transportes, en una visita institucional a Navarra, tuvo tiempo para despacharse a gusto contra el juez que investiga los presuntos chanchullos de Begoña Gómez.

Al exalcalde de Valladolid no le gusta en absoluto que el magistrado Juan Carlos Peinado tenga a la mujer de Pedro Sánchez entre la espada y la pared y salió a tarifar:

Como abogado en ejercicio estoy aprendiendo muchísimo de este procedimiento, hay una innovación en este procedimiento que yo ni estudié en la carrera, ni viví en mis 20 años de ejercicio. Es decir, una institución a la que el juez acude para pedirle un informe emite un informe en el que dice ‘no encontramos nada que nos permita decir que ha habido irregularidades, pero por si acaso usted investigue’. Yo esto no lo he visto en mi vida, sinceramente, es algo alucinante.

Se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo, y esto desde la óptica penal es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley. Es un procedimiento innovador y desconcertante, un trabajo judicial que no tiene no tiene ni pies ni cabeza.

Puente, que tiene el servicio de Cercanías de Renfe de aquella manera, hecho unos zorros, siguió con la matraca:

Luego se abrió el capítulo de Barrabés, claro, esa fuente se agota, porque tampoco hay nada. No hay nada, ha habido declaraciones de testigos, dos informes de la Guardia Civil , no hay nada. Entonces se abre la pieza de la Complutense.

Y protestó enérgicamente por el hecho de que el juez no se haya rendido a pesar de todos los obstáculos que el entorno de Begoña Gómez le ha ido poniendo:

Los internautas trolearon a Puente por estar más pendiente de asuntos que no le competen y dejar de lado, precisamente, lo que sí que debería de ser su prioridad como solventar las deficiencias en los trenes de Cercanías:

Pero este no debiera estar preocupado de los trenes por ejemplo, y no de los temas judiciales de la mujer de PS ?

Si usted no entiende nada de trenes ni de transporte público ni.privado y en vez de estar preocupado de que no haya averías ni retrasos,zascandilea por los mantras oficiales del fango y fandango la polarización de los polos opuestos que no son polos de limón y etc.

