La dictadura mediática de Pedro Sánchez: solo permite preguntar a dos periodistas tras despachar con el Rey Felipe VI

Tiene una alergia innata a las preguntas sin límite y a no saber cuál será el contenido de las mismas.

Por esa razón, Pedro Sánchez trata que todas sus comparecencias ante los medios de comunicación estén perfectamente preparadas para que los periodistas no tengan la oportunidad de disfrutar de una barra libre de cuestiones.

El último ejemplo lo protagonizó el presidente del Gobierno socialcomunista tras su despacho con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.

El líder del PSOE salió a atender a los reporteros desplazados hasta el lugar de veraneo del soberano e inicialmente, tal y como se puede apreciar en el vídeo, se comprometió a atender a todas las cuestiones que tuvieran a bien hacerle.

Pero eso no fue más que uno de los trampantojos a los que suele recurrir Pedro Sánchez.

Una vez soltada su chapa, pocas atenciones con la prensa.

De hecho, tal y como cuentan este 31 de julio de 2024 los compañeros de ‘El Debate‘, a los que dejó sin responder sus preguntas, se había llegado por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa a un ‘pacto’ con los periodistas acreditados en la rueda de prensa del jefe del Ejecutivo.

Solo podrían preguntar dos compañeros, una de un medio estatal, en este caso Radio Nacional de España, y otra periodista de un medio local / autonómico, ‘Última Hora‘.

Y además, como una de las cuestiones, la de su no declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, no fue de su agrado, optó por no responderla y emplazar de nuevo a los medios a que escuchen este 31 de julio de 2024 su reflexión sobre este asunto en una plúmbea comparecencia en Moncloa para hacer balance del curso.

Por supuesto, el ‘acuerdo’ al que Moncloa había llegado con los medios no fue aceptado por varios periodistas, entre ellos los del medio dirigido por Bieito Rubido, que cuando quisieron formular sus cuestiones se encontraron con las cajas destempladas de Pedro Sánchez: