El CEO de Ryanair se despacha contra el ministro Bustinduy: lo viste de payaso y le tacha de “loco comunista”

Guerra abierta entre la aerolínea de bajo coste, Ryanair, y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La compañía exige que se retiren las multas “ilegales” que anunció el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y que alcanzan los 179 millones de euros por el cobro del equipaje de mano por parte de la empresa y a otras ‘low cost’ como Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, se ha mostrado muy duro y no se ha cortado ni un poco al atacar al político de Sumar, al que ha catalogado de “ministro loco comunista” y “político loco”. Además, ha mostrado una ilustración de Bustinduy impresa de cartón pluma, al que ha disfrazado de payaso y que se encuentra en su página para promocionar las ofertas del período estival con el lema “Reserva precios locos antes de que un payaso suba precios”.

Desde la sede de la empresa, O’Leary ha lanzado su campaña de verano en la que ofrece una oferta con 179.000 asientos a 19,99 euros, elevando el tono de la bronca entre el Gobierno y la empresa, que se ha llevado la peor parte de las multas al ser sancionada con 107,8 millones de euros.

Como parte de las críticas, ha incidido en que la aerolínea cuenta con “20 veces más pasajeros que votantes el partido de Bustinduy” y ha catalogado de “inventada” las multas impuestas por el Ejecutivo sanchista.

Ha explicado que la normativa comunitaria impide a los países miembros el imponer normativas de precios ni imponer multas a las compañías aéreas, ya que el Reglamento 1008/2008 garantiza la libertad de fijación de precios. Recuerda que el texto señala que “las compañías aéreas comunitarias fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos intracomunitarios”. Por eso, ha llamado al ministro a que lea la normativa porque les “da la razón”.

Además, ha citado una sentencia 2014 del Tribunal Europeo, que falló a favor de Vueling al considerar que las compañías aéreas cuentan con libertad para fijar los precios de sus servicios. También señala la resolución que el concepto de tarifas aéreas incluye diversos servicios, entre los que se encuentra el equipaje.

Eso sí, la misma resolución recalca la prohibición de cobrar por las maletas de mano a las aerolíneas.

El CEO de Ryanair también resaltó la inversión de la compañía en el país: “No hay otra aerolínea de fuera que haya invertido tanto en España en los últimos diez años. Pese al ajuste en aeropuertos regionales creceremos este año hasta un 3% en España, llegando a los 62 millones de viajeros”.

Las empresas multadas han interpuesto sus recursos ante la Audiencia Nacional. Por su parte, a las puertas del Senado, el ministro se limitó a decir que no se dejará “amedrentar” por el “millonario extranjero”.

“No es mi estilo participar de las excentricidades de un millonario extranjero y, además, a mí, honestamente, esto no me ofende. Lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles”.