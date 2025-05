La «pájara» de Margarita Robles prefiere atrincherarse en su poltrona y no confrontar con el faltón Pedro Sánchez

La política española se ha visto sacudida en las últimas horas por una nueva crisis que afecta directamente al núcleo del Gobierno. La filtración de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el presidente Pedro Sánchez y su entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado al descubierto comentarios despectivos del jefe del Ejecutivo hacia varios miembros de su propio partido, entre ellos la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según las conversaciones publicadas por el diario ‘El Mundo‘, Sánchez se refirió a Robles como «una pájara» y aseguró que «se acuesta con el uniforme», en referencia a una entrevista en la que la ministra había elogiado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien previamente había comparado a Robles con la heroína Manuela Malasaña por su gestión durante la pandemia.

Lo más llamativo de esta crisis es la respuesta de bajo perfil de Margarita Robles. A diferencia de otros aludidos en estas filtraciones, la ministra de Defensa intentó evadirse de la polémica:

Yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. En cualquier caso, lo importante es que trabajemos, vamos a seguir trabajando en el Gobierno y no opino de una conversación privada. Es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir, como ustedes tienen sus conversaciones privadas. Una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. No quieran que les diga más que lo que les estoy diciendo, que es realmente lo que siento y lo que es.

¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, cada una de las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos. Cada una de las conversaciones privadas dice lo que quiera decir y mucho más, insisto. Es una conversación de hace muchísimo tiempo y yo lo tengo, lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia.