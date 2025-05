El brutal lapsus en directo de Pilar Alegría deja a cuadros a Félix Bolaños

La publicación de los mensajes de whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tiene desquiciado al Gobierno socialcomunista.

Cada día, como diría Carlos Herrera, tiene su afán y al Ejecutivo se le hace bola tener que ver una nueva remesa de mensajes que está publicando a diario ‘El Mundo‘ y con revelaciones que dejan retratado al inquilino de La Moncloa.

De ahí que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se le hiciese muy cuesta arriba a la portavoz gubernamental, a Pilar Alegría.

Contestaba Félix Bolaños, titular de Justicia, a una pregunta sobre esos mensajes entre el jefe del Ejecutivo y su exministro de Transportes:

No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez, ni su privacidad se respeta. Esta vulneración de la privacidad del presidente del Gobierno, que no perjudicamos quién ha podido cometerla, desde luego puede ser un comportamiento delictivo. Y nosotros damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración.