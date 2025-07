El presidente de Renfe descarrila con una frase para el mármol: «Retransmitir las incidencias no se corresponde con la realidad»

El tipo es un desahogado de campeonato.

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, compareció en un desayuno informativo organizado por el Executive Fórum para hacer un alegato en favor del servicio que presta su compañía.

Para este cargo puesto a dedo por el sanchismo, no era de recibo que se haga, según él, noticia de la anécdota.

Dicho en plata, Fernández Heredia entendió que el hecho de darle cobertura a cada incidencia que hay dentro del sector ferroviario es distorsionar la calidad del servicio que Renfe presta a sus usuarios:

Pero rápidamente salió por Peteneras a culpar a los medios de comunicación y también a las redes sociales:

Pero la realidad también es que Renfe opera al día más de 5.300 circulaciones. Yo no sé ustedes. Yo seré incapaz. De decir una sola acción que sea capaz de hacer 5.300 veces seguidas bien. No sé si aquí hay algún robot o autómata. Pero creo que no hay ningún sistema que esté exento de fallos. Y tenemos que entender y asumir que en cualquier sistema los fallos son parte del mismo. Y esto no es contemplativo. No quiere decir, bueno, pues como tiene que haber un índice de error, hay que asumirlo. Pero desde luego, si retransmitimos en directo cada una de las de las incidencias, quizás la sensación que estemos trasladando no se corresponda del todo con la realidad.